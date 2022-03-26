Arsenal'in eski savunucusu Oleg Luzhny, ülkesi Ukrayna'ya dönüp Rus birliklerine karşı savaşma kararının oldukça kolay olduğu konusunda ısrarcı.

Topçulardaki, dört yıllık kariyerinde Premier Lig ve FA Kupası'nı kazanan Luzhny, bu ayın başlarında Rusya'ya karşı mücadeleye katılmak için Ukrayna'ya geri döndü.

Vladimir Putin'in şubat ayının sonunda Ukrayna'yı işgal etme kararı, Doğu Avrupalı ​​komşuları üzerinde yıkıcı bir etki yaptı, ülke genelinde evler ve binalar yıkıldı ve yaklaşık 1000 sivil öldü.

Ve can sıkıcı görüntülere rağmen, Luzhny ihtiyaç anında ülkesi Ukrayna'ya dönmekten çekinmedi.

Ne söylendi?

53 yaşındaki eski oyuncu Sky Sports'a verdiği demeçte, "Ukrayna'daki durum Rusya yüzünden çok ama çok zor.

“Bu duruma herkes şaşırıyor ve durum çok tehlikeli

“Ruslar çok sayıda evi, yolu, iş merkezini yıktı. Bazen gönderdikleri füzeler gündüzleri ve geceleri iki veya üç kez geliyor.

"Buraya geri dönüp ülkem için savaşmak kolay bir karardı. Bu şehri seviyorum. Rus ordusuna karşı ülkemi savunmak için arkadaşlarımla savaşmak istiyorum.

“Herkes savaşmak zorunda. Ülken için savaşmalısın ve bu benim için çok kolay bir karardı.

“Beş ya da altı kişilik gruplarımız ve birkaç polisimiz var. Ve iki üç günde bir 12 saat dolaştığımız özel bir alanımız var.

“Tabii ki zor. Zor ama ben iyiyim. Ülkemize çok zarar verildi. Burada Kiev'de sorun çok fazla değil. Ama ülkede, Mariupol'da bu durum daha zor.

“Karım burada benimle kalıyor ve çocuklarım uzak duruyor. Kendi işleri var. Bütün arkadaşlarım savaşmak için burada. Kimse geri dönemeyecek.

"Ailemi bir daha ne zaman göreceğimi bilmiyorum. Bu savaş sona erdiğinde, kazandıktan sonra büyük bir partimiz olacak.

“Yakında barışır mıyız bilmiyorum. Durum kontrol altında değil. Putin'in beyninde ne olduğunu bilmiyoruz.

"Panik yapmıyoruz. İçeride güçlüyüz. İçimizde iyi bir ruh var. Askerlerimiz harika. Ruslardan korkmuyorlar.

“Ruslar artık bizden korkuyor. Çünkü şimdi eve dönüyorlar. İyi pozitif duygularımız var.”

Arsenal'a teşekkür

Son 2-0'lık Leicester galibiyeti öncesinde Arsenal, Luzhny'ye desteğini soyunma odasına kendi adının yazılı olduğu bir forma asarak gösterdi ve Luzhny'yi maç günü programlarının kadro listesine ekledi.

Ve eski sağ bek onların jestlerini takdir etti: “Evet bunu gördüm. Benim için güzel bir sürpriz oldu.

“Arsenal'e, kulübe ve oyunculara benden ve ülkemden teşekkür etmek istiyorum, desteğiniz için teşekkür ederim."

Şu anda Kiev'de savaşırken ailesinden ayrı olan Luzhny'nin yanı sıra efsanevi boksör kardeşler Wladimir ve Vitaly Klitschko, Vasyl Lomachenko ve birleşik ağır siklet şampiyonu Oleksandr Usyk de ülkeleri için Rusya ile mücadele ediyor.

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