Arsenal'ın eski futbolcusu Alex Song: "Barcelona'ya milyoner olmak için gittim"

Arsenal'in eski orta saha oyuncusu Alex Song, milyoner olmak için İspanyol devi Barcelona'ya gittiğini söyledi.

34 yaşındaki oyuncu, 2006’da Ligue 1 takımı Bastia'dan Arsenal’a transfer oldu ve 2012 yılında 8 yıllık İngiltere macerasına nokta koydu.

Kamerunlu oyuncu, Arsenal'de herhangi bir kupa kazanamadı ve 15 milyon sterlin karşılığında Barcelona’nın yolunu tuttu.

Ne söylendi?

Song, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Barcelona’dan teklif aldığı zamana değindi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bana bir sözleşme teklif ettiklerinde, ne kadar kazanacağımı görünce iki kez düşünmedim. Kariyerim bittiğinde, karımın ve çocuklarımın rahat bir yaşam sürmesi gerektiğini hissettim.

“Barcelona sportif direktörüyle tanıştım ve bana çok fazla maç oynayamayacağımı söyledi, ama umrumda değildi, çünkü orada milyoner olacağımı biliyordum.

“İstediğim yerden alışveriş yapabilir ve çılgın geceler geçirebilirdim. Barcelona’ya milyoner olmak için gittim.

“Thierry Henry’nin, Arsenal’daki öneminin farkındaydım. Ne pahasına olursa olsun onun arabasından alacaktım. Kendime verdiğim sözü tuttum.

“Barcelona’ya gittikten sonra, paramı aldım ve Henry’nin arabasından aldım.

“Ancak, arabayı iade etmek zorunda kaldım, çünkü bütün param benzine gidiyordu."

Barcelona’daki kötü performansı nedeniyle bir yılın ardından Song’un sözleşmesi sonlandırıldı.

Rus takımı Rubin Kazan'a ücretsiz transfer olan Kamerunlu futbolcu, bu sefer de Rusya’nın yolunu tuttu.

Ağustos 2018'de Sion'a bonservissiz giden Song, İsviçre ekibinde forma şansı buldu.

34 yaşındaki futbolcu, kasım 2020'de Cibuti kulübü Arta Solar 7'ye katıldı ve tüm odağını Kamerun’a çevirdi.

Birçok yatırım yapan Song, futboldan kazandığı parasını ülkesinde değerlendiriyor.

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