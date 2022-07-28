Komşusuyla yaşadığı garaj tartışması üzerine öfkeden çıldıran efsane kaleci, garajı elektrikli testereyle bastı.

Arsenal'in Premier Lig'i namağlup şampiyon tamamladığı sezonda Arsene Wenger'in takımının kalesini koruyan Alman kaleci Jens Lehmann, Alman basınında yer alan haberlere göre komşusunun garajını elektrikli testereyle bastı. Komşusuyla uzun süredir Starnberg Gölü'nü görmesini engelleyen bir sebepten ötürü tartışan Lehmann, Bild'e göre öfkesini kontrol etmekte zorlandı.

Elektrikli testereyle bastığı garajda birkaç çatı kirişini kıran 52 yaşındaki futbol adamı, güvenlik kameralarını kapatmaya çalışsa da bu girişiminde başarısız oldu ve saldırı anı ev sahibi tarafından canlı olarak görüntülendi. Elektrikli testeresiyle büyük bir zarara neden olan Lehmann, daha sonra polislere konuya ilişkin olarak açıklama yapmak zorunda kaldı.

Hertha Berlin'den istifa etmişti

Daha önce üç ayrı olaydan ötürü 8 bin 500 sterlinden daha fazla saldırganlık cezası bulunan Lehmann, söz konusu garajın kendisine ait olduğunu iddia ederken, mal hasarı ve zorlama nedeniyle ihbar edildi. Geçen yıl ırkçı bir WhatsApp mesajının ortaya çıkmasının ardından Hertha Berlin yönetiminden kovulan Lehmann, sonrasında bu olay nedeniyle özür dilemişti.

Yaşanan saldırı olayına ilişkin açıklama yapmayı reddeden Lehmann, Arsenal'de tüm kulvarlarda toplamda 200 maçta forma giymişti. Şu an oturduğu evi 4.2 milyon sterlin karşılığında satın alan efsane kaleci, son 15 yıldır Bavyera'da bulunan Starnberg Gölü yakınlarında yaşıyordu. Lehmann Almanya A Milli Takımı formasını ise 61 kez giymeyi başarmıştı.

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