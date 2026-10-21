Arsenal, Allianz Arena’da Bayern Münih karşısında Declan Rice’ın son dakikalarda attığı beraberlik golüyle 2-2’lik beraberliği dirençli bir oyunla elde etti. Harry Kane’in penaltı golüyle geriye düşmesine rağmen Mikel Arteta’nın takımı, taktiksel olgunluk göstererek Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki yenilmezliğini sürdürdü.

Reklam

Arsenal, Allianz Arena'da Bayern Münih ile zorlu bir maçın ardından 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki yenilmez başlangıcını sürdürdü. İlk yarıda büyük bir taktik disiplin gösteren Arsenal, baskıya direndi. Sakatlanan Bukayo Saka'nın yerine erken oyuna giren Eberechi Eze, Martin Ødegaard'ın harika pasıyla buluşup 25. dakikada gol perdesini açtı. Ancak Bayern'in dikine oyunu sonunda sonuç verdi ve Harry Kane'in savunma arkasına attığı zekice pası değerlendiren Alphonso Davies, devre arasından önce eşitliği sağladı.

İkinci yarı, bireysel hataların damga vurduğu ve risklerin arttığı bir taktik savaşına dönüştü. Ezri Konsa ve Jurrien Timber kritik müdahaleler yapmak zorunda kaldı. Timber'ın elle oynaması sonucu verilen penaltıyı 61. dakikada gole çeviren Kane, ev sahibini öne geçirdi. Ancak Arsenal pes etmedi ve Rice'ın 82. dakikadaki soğukkanlı vuruşuyla skoru eşitledi. Gol beklentisinde Bayern 2,51'e karşı 1,40 ile üstün olsa da Avrupa futbolunun en zorlu deplasmanlarından birini kayıpsız geçen Arteta, sonuçtan daha memnun ayrılan teknik direktör olacaktır.

Getty Images

Kaleci ve savunma

David Raya: 7/10

Raya, Bayern'in baskıyı artırdığı anlarda Arsenal'ın dengesini korumasında önemli rol oynadı. İkinci yarının başlarında Dayot Upamecano'nun kafa vuruşunu çıkardığı kritik pozisyon da dahil olmak üzere maçı 3 kurtarışla tamamladı. Kane'in iyi kullandığı penaltıda ve Davies'in yakın mesafeden attığı golde yapabileceği pek bir şey yoktu. Topu oyuna sokarken yaptığı tercihler ise Arsenal'ın Bayern'in ilk baskısını aşmasına yardımcı oldu.

Ezri Konsa: 6/10

Savunma bloğunun sağında görev yapan Konsa, Alphonso Davies'in bindirmeleri karşısında zorlu bir sınav verdi. Pozisyon alma konusunda büyük ölçüde sağlam bir görüntü çizse de Davies'in araya sızarak beraberlik golünü bulmasına yol açan savunma hatasında onun da payı vardı. Bayern geriden orta açmayı tercih ettiğinde hava toplarındaki üstünlüğünü korudu.

Reklam Reklam

Gabriel Magalhães: 8/10

Takım savunmasının bel kemiğiydi. Gabriel, Arsenal savunmasındaki en yüksek sayı olan 11 savunma müdahalesine imza attı. Harry Kane'in iç koridorlara hareketini önceden sezmesi kritik önem taşıdı. Bayern'in son bölümdeki yoğun baskısında da ceza sahası savunmasını etkili biçimde yönetti.

Related Topics

Jurrien Timber: 6/10

Çok iyi anlarının yanında önemli bir hatanın da yer aldığı bir maç oynadı. Geçiş oyununda çok etkiliydi ve son bölümde neredeyse galibiyet golünü atacaktı, ancak Neuer topu üstten kornere çeldi. Öte yandan maçın kırılma anında Kane'in şutunu engellerken topa eliyle müdahale ederek penaltıya neden oldu.

Riccardo Calafiori: 7/10

Sol bekten sürekli tehdit yaratan Calafiori, toplam 4 şutla Arsenal'ın bu alandaki lideri oldu ve 0,36 gol beklentisi üretti. İçe kat ettiği pozisyonlarda Bayern'in savunma düzenini ciddi biçimde zorladı. Ancak kontrataklarda Serge Gnabry'nin hızı karşısında zaman zaman hazırlıksız yakalandı.

Getty Images

Reklam

Orta saha

Martin Ødegaard: 7/10

Kaptan, Bayern savunmasının arkasına tam kararında gönderdiği uzun topla Eze'nin golüne asist yaparak maçın ilk gerçek ustalık anına imza attı. Zaman zaman Pavlovic'in baskısı altında kalsa da Merino'ya yerini bırakmadan önce sahada kaldığı 85 dakika boyunca yaratıcı oyunuyla öne çıktı.

Bruno Guimarães: 6/10

Guimarães, Bayern'in çift ön liberosu karşısında alışılmış oyun ritmini kurmakta zorlandı. 48. dakikada Neuer'i kurtarış yapmaya zorlayan tehlikeli bir kafa vuruşu yaptı. Ancak 69. dakikada yerini Lewis-Skelly'ye bırakana kadar ağırlıklı olarak savunmanın önünü kapatmakla meşguldü.

Reklam

Declan Rice: 9/10

Modern orta saha oyununda ustalık dersi verdi. İstatistiklerde öne çıkan Rice, denediği 77 pasın 69'unda isabet sağladı ve bir net gol fırsatı yarattı. 82. dakikada topu filelere gönderirken gösterdiği soğukkanlılık, Arsenal'ın Münih'ten bir puanla ayrılmasını sağladı.

Getty Images

Hücum

Bukayo Saka: Not verilmedi

Maçın başında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 10. dakikada oyundan çıktı. Yokluğu, takımın taktik düzeninde önemli bir değişikliği zorunlu kıldı.

Reklam

Kai Havertz: 6/10

Havertz, hücumun odak noktasında özverili bir rol üstlendi ve Bayern'in stoperlerini yerlerinden çıkarmak için sık sık geriye geldi. 67. dakikada bir duran top organizasyonunda yakaladığı iyi fırsatı değerlendiremedi; yakın mesafeden kaleyi bulamadı ve ardından oyundan alındı.

Noni Madueke: 7/10

Madueke'nin doğrudan kaleye yönelen oyunu Arsenal için önemli bir hücum seçeneğiydi. Beraberlik golünün hazırlığında kilit rol oynadı; gücünü ve oyun görüşünü kullanarak Gyökeres ve Rice ile bağlantı kurdu. Geriye dönerek savunmaya verdiği destek de aynı derecede etkileyiciydi.

Getty Images

Reklam

Yedekler ve teknik direktör

Eberechi Eze: 8/10

Henüz 10. dakikada Saka'nın yerine oyuna giren Eze, oyuna sonradan girip fark yaratan isim oldu. 25. dakikada büyük bir soğukkanlılıkla topu Manuel Neuer'in yanından ağlara göndererek Arsenal'ı öne geçirdi. Dar alanlarda topu koruması, baskının hafifletilmesinde de çok önemliydi.

Viktor Gyökeres: 7/10

68. dakikada Havertz'in yerine oyuna giren forvet, Bayern'in baş etmekte zorlandığı fiziksel bir güç ortaya koydu. Rice'ın golüyle sonuçlanan pozisyondaki katkısı, oyuna alınmasının doğru karar olduğunu gösterdi.

Reklam

Myles Lewis-Skelly: 6/10

Genç oyuncu, 69. dakikada maçın en çetin anlarına dahil oldu ancak soğukkanlılığını korudu. Son yirmi dakikada Rice ile birlikte orta sahanın istikrar kazanmasına yardımcı oldu.

Mikel Merino: 6/10

Son bölümde Ødegaard'ın yerine oyuna girdi ve uzatma dakikalarında neredeyse galibiyet golünü atacaktı. Ancak kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşu Bayern savunması tarafından engellendi.

Reklam

Mikel Arteta: 8/10

Arteta'nın maç yönetimi üst düzeydi. Saka'nın erken sakatlığı planları bozabilirdi, ancak Eze'yi oyuna sürmesi çok yerinde bir karardı. Son 15 dakikada daha dirençli bir savunma bloğuna geçmesi, bir puanın korunmasını sağladı.