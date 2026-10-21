Arsenal, Allianz Arena'da Bayern Münih karşısında Declan Rice'ın son dakikalarda attığı beraberlik golüyle 2-2'lik skoru elde etti. Harry Kane'in penaltı golüyle geriye düşmesine rağmen direnç gösteren Mikel Arteta'nın ekibi, taktiksel olgunluk sergileyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki yenilmezliğini sürdürdü.

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Arsenal, Allianz Arena'da Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki yenilmez başlangıcını sürdürdü. İlk yarıda büyük bir taktik disiplin sergileyen Arsenal, baskıyı karşıladıktan sonra sakatlanan Bukayo Saka'nın yerine erken oyuna giren Eberechi Eze'nin 25. dakikada Martin Ødegaard'ın harika pasını değerlendirip attığı golle öne geçti. Ancak Bayern'in dikine oyunu sonunda sonuç verdi ve Alphonso Davies, Harry Kane'in savunma arkasına attığı öngörülü pasın ardından devre arasından önce eşitliği sağladı.

İkinci yarı, bireysel hataların damga vurduğu, sonucu büyük önem taşıyan taktiksel bir satranç mücadelesine dönüştü. Ezri Konsa ve Jurrien Timber kritik müdahaleler yapmak zorunda kaldı. Timber'ın elle oynadığına hükmedilmesiyle kazanılan penaltıyı 61. dakikada gole çeviren Kane, ev sahibini öne geçirdi. Ancak Arsenal pes etmedi ve Rice'ın 82. dakikadaki soğukkanlı vuruşuyla eşitliği yakaladı. Bayern, beklenen gol (xG) değerinde 2,51'e 1,40 üstünlük kursa da Avrupa futbolunun en zorlu deplasmanlarından birini kayıpsız geçen Arteta, sonuçtan daha memnun olan teknik direktör olacaktır.

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Kaleci ve savunma

David Raya - 7/10

Raya, Bayern'in baskıyı artırdığı bölümlerde Arsenal'in dengesini korumasında kilit rol oynadı. İkinci yarının başlarında Dayot Upamecano'nun kafa vuruşunda yaptığı kritik kurtarış da dâhil olmak üzere maçı 3 kurtarışla tamamladı. Kane'in iyi kullandığı penaltıda ve Davies'in yakın mesafeden attığı golde yapabileceği pek bir şey yoktu. Pasları ise Arsenal'in Bayern'in ilk baskısını aşmasına yardımcı oldu.

Ezri Konsa - 6/10

Savunma bloğunun sağında görev yapan Konsa, Alphonso Davies'in bindirmeleri karşısında zorlu bir sınav verdi. Pozisyon alma konusunda büyük ölçüde sağlam dursa da Davies'in eşitlik golü için savunma arasından sıyrılmasına yol açan ortak hatada onun da payı vardı. Bayern'in geriden yaptığı ortalarda hava toplarındaki üstünlüğünü korudu.

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Gabriel Magalhães - 8/10

Takım savunmasının bel kemiğiydi. Gabriel, Arsenal savunmasında en yüksek sayı olan 11 savunma müdahalesine imza attı. Harry Kane'in iki hat arasındaki boşluklara yaptığı koşuları önceden sezmesi kritik önem taşıdı. Bayern'in son bölümdeki yoğun baskısı sırasında ceza sahasını da etkili biçimde kontrol etti.

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Jurrien Timber - 6/10

Çok iyi anların yanı sıra önemli bir olumsuzluğun da yaşandığı bir maç çıkardı. Geçiş oyununda çok iyiydi ve son bölümde Neuer'in üstten kornere çeldiği şutuyla galibiyet golüne yaklaştı. Ancak Kane'in şutunu engellerken elle oynayıp penaltıya sebep olarak maçın kırılma anının talihsiz başrolü oldu.

Riccardo Calafiori - 7/10

Calafiori, sol bekten sürekli tehdit yarattı. Toplam 4 şut ve 0,36 xG ile bu iki alanda da tüm Arsenal oyuncularının önüne geçti. İçe kat ettiği koşular Bayern'in yerleşiminde önemli sorunlara yol açtı, ancak zaman zaman kontra ataklarda Serge Gnabry'nin hızı karşısında hazırlıksız yakalandı.

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Orta saha

Martin Ødegaard - 7/10

Kaptan, Bayern savunmasının arkasına tam kararında gönderdiği uzun pasla Eze'nin golünü hazırlayarak maçın ilk gerçek kalite anına imza attı. Zaman zaman Pavlovic'in baskısı altında kalsa da Merino'ya yerini bırakmadan önce sahada kaldığı 85 dakikaya yaratıcı çabası damga vurdu.

Bruno Guimarães - 6/10

Guimarães, Bayern'in iki kişilik merkez orta sahası karşısında oyuna her zamanki ritmini veremedi. 48. dakikada Neuer'i kurtarışa zorlayan tehlikeli bir kafa vuruşu yaptı, ancak 69. dakikada yerini Lewis-Skelly'ye bırakmadan önce ağırlıklı olarak savunmaya destek vermekle meşguldü.

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Declan Rice - 9/10

Modern orta saha oyunundan bir ustalık dersi verdi. Rice, 77 pas denemesinin 69'unda isabet sağlayıp bir net gol fırsatı yaratarak istatistiklerde öne çıktı. 82. dakikada topu filelere gönderdiği golde gösterdiği olağanüstü soğukkanlılık, Arsenal'in Münih'ten bir puanla ayrılmasını sağladı.

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Hücum

Bukayo Saka - Değerlendirme dışı

Maçın başlarında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 10. dakikada oyundan alındı. Yokluğu, önemli bir taktik değişikliği zorunlu kıldı.

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Kai Havertz - 6/10

Havertz, hücumun odak noktasında fedakâr bir rol üstlenerek Bayern'in stoperlerini yerlerinden çıkarmak için sık sık geriye geldi. 67. dakikada bir duran top organizasyonunda yakaladığı iyi fırsatta yakın mesafeden kaleyi bulamadı ve daha sonra oyundan alındı.

Noni Madueke - 7/10

Madueke'nin doğrudan kaleye yönelen oyunu, Arsenal için önemli bir hücum çıkışıydı. Gyökeres ve Rice ile bağlantı kurarken gösterdiği güç ve oyun farkındalığıyla beraberlik golünün hazırlığında kilit rol oynadı. Geriye dönüp savunmaya yardım etme konusundaki çalışkanlığı da aynı ölçüde etkileyiciydi.

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Yedekler ve teknik direktör

Eberechi Eze - 8/10

Henüz 10. dakikada Saka'nın yerine giren Eze, oyuna sonradan katılan bir oyuncudan beklenebilecek en büyük katkıyı verdi. 25. dakikadaki golünde topu büyük bir soğukkanlılıkla Manuel Neuer'in yanından ağlara göndererek Arsenal'i öne geçirdi. Dar alanlarda topu koruması, baskının hafifletilmesi açısından çok önemliydi.

Viktor Gyökeres - 7/10

68. dakikada Havertz'in yerine oyuna giren forvet, fiziksel gücüyle Bayern savunmasını zorladı. Rice'ın golüyle sonuçlanan pozisyondaki katkısı, oyuna alınmasının ne kadar yerinde olduğunu gösterdi.

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Myles Lewis-Skelly - 6/10

Genç oyuncu, 69. dakikada son derece zorlu bir mücadeleye dâhil olmasına rağmen soğukkanlılığını korudu ve son yirmi dakikada Rice ile birlikte orta sahanın istikrara kavuşmasına yardımcı oldu.

Mikel Merino - 6/10

Son bölümde Ødegaard'ın yerine oyuna girdi ve uzatma dakikalarında galibiyet golünü atmaya çok yaklaştı, ancak kornerden yaptığı kafa vuruşu Bayern savunması tarafından engellendi.

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Mikel Arteta - 8/10

Arteta maçı çok iyi yönetti. Saka'nın erken sakatlanması planı bozabilirdi, ancak Eze'yi oyuna alması isabetli bir hamleydi. Son 15 dakikada daha dirençli bir savunma bloğuna geçilmesi, bir puanın alınmasını sağladı.

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