Arsenal taraftarları, kendinizi çimdiklemeyin artık – rüya görmüyordunuz. Gunners, 30 Mayıs’ta Budapeşte’de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne yükseldi.

Gunners'ın yılın en büyük spor etkinliklerinden birine geri dönmek için 20 yıldır beklediği gün geldi.

GOAL, Puskas Arena'da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları dahil olmak üzere tüm bilgileri sizlere sunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

Tarih Maç (GMT) Mekan Bilet 30 Mayıs Cumartesi UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (18:00 CET) Puskas Arena (Budapeşte) Bilet

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri nasıl satın alınır?

Arsenal, Budapeşte'de düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için 16.824 bilet tahsis edildi. Arsenal taraftarları, Puskas Arena'nın kuzey tribününde yer alacak.

Arsenal taraftarlarının bilet satın alabilmesi için çeşitli satış kanalları açılacak. Bu satışlar, UEFA bilet portalı üzerinden gerçekleştirilecek.

UEFA bilet satış portalına erişim, taraftarlara verilen özel erişim kodları ile kontrol edilecek.

Satış pencereleri şu şekildedir:

1. Aşama

Gerekli kriterleri karşılayan Platin sezon bileti ve genel giriş Altın sezon bileti sahiplerine açıktır.

7 Mayıs Perşembe günü saat 13:00'ten 11 Mayıs Pazartesi günü saat 13:00'e kadar UEFA portalı üzerinden yürütülecek olan belirlenen satış döneminde bilet satın almaları koşuluyla, biletleri garanti altına alınacaktır.

2. Aşama

Gerekli kriterleri karşılamaya yakın olan diğer tüm Platin sezonluk bilet ve genel giriş Altın sezonluk bilet sahiplerine açıktır.

Koşulları karşılayanlar, 8 Mayıs Cuma günü saat 12:00'den 11 Mayıs Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar açık olacak olan çekilişe davet edilecektir.

3. Aşama

Çekilişte kazananlar, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 12:00'den sonra, ilk gelen ilk alır satış dönemi kapsamında bilet satın alma konusunda e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

4. Aşama

Bu kişiler, 12 Mayıs Salı günü saat 13:00'ten 14 Mayıs Perşembe günü saat 13:00'e kadar UEFA bilet satış portalından bilet satın alma hakkına sahip olacaklar.

Not: Yedek katılımcılar, biletlerin satışa çıkması durumunda 15 Mayıs Cuma günü saat 13:00'ten 18 Mayıs Pazartesi günü saat 13:00'e kadar bilet satın alma hakkına sahip olacaklardır.

İkincil pazarlar

Taraftarlar için bilet satın almanın en güvenli yolu resmi kulüp ve UEFA kanalları olsa da, kriterleri karşılayamayan ancak yine de Şampiyonlar Ligi Finali’ne katılmak isteyenler, bilet bulmak için en iyi son dakika fırsatını sunabilecek StubHub gibi ikincil satış sitelerini değerlendirebilirler.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri ne kadar?

Budapeşte'de düzenlenecek 2026 Şampiyonlar Ligi Finali'nin bilet fiyatları 70 € ile 950 € arasında değişmektedir.

UEFA, maç için fiyat kademelerini şu şekilde açıkladı:

Kategori 1: 760 € - 950 € (ana tribün ve karşı tribünlerin ortasında yer alan koltuklar)

760 € - 950 € (ana tribün ve karşı tribünlerin ortasında yer alan koltuklar) Kategori 2: 520 € - 650 € (ana tribünlerin köşelerinde veya üst sıralarında yer alan koltuklar)

520 € - 650 € (ana tribünlerin köşelerinde veya üst sıralarında yer alan koltuklar) Kategori 3: 140 € - 180 € (kalelerin arkasında veya sahadan daha uzak köşe bölümlerinde)

140 € - 180 € (kalelerin arkasında veya sahadan daha uzak köşe bölümlerinde) Fans First: 70 € (kalelerin hemen arkasında)

70 € (kalelerin hemen arkasında) Kolay Erişim/Tekerlekli Sandalye: 70 €

Ek bilgi için Arsenal ve UEFA'nın resmi sitelerini, mevcut bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nerede oynanacak?

Budapeşte'deki Puskas Arena, 67.215 kişilik kapasitesiyle Macaristan'ın en büyük çok amaçlı stadyumudur. 2017 ile 2019 yılları arasında eski Ferenc Puskas Stadyumu'nun yerine inşa edilen stadyum, Macaristan milli futbol takımının resmi ev sahipliği yapmaktadır.

UEFA dört yıldızlı bir tesis olan Puskas Arena, açılışından bu yana Euro 2020'deki dört maç ve Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanan 2020 UEFA Süper Kupa maçı dahil olmak üzere birçok önemli futbol etkinliğine ev sahipliği yapmıştır. Daha yakın zamanda ise Sevilla ile Roma arasında oynanan 2023 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır.

Adından da anlaşılacağı gibi, Puskas Arena, Budapeşte'nin tartışmasız en ünlü ve saygı duyulan futbolcusu olan Ferenc Puskas'ın adını almıştır. 1950'lerin "Sihirli Macarlar" takımının yıldız oyuncusu olan Puskas, Real Madrid'e katıldığında uluslararası bir fenomen haline geldi ve Los Blancos'un üç Avrupa Kupası kazanmasına yardımcı oldu.

Arsenal'in 2026 Şampiyonlar Ligi Finali'ne giden yolu

Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek bu sezonki Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. İşte Gunners'ın 2025/26 sezonunda Avrupa'da aldığı sonuçların tam listesi: