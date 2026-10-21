Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında bu gece Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih maçı için takımının resmi on birini açıkladı.

Arteta, geçtiğimiz pazar günü Premier Lig'de Nottingham Forest karşısında sahaya sürdüğü on birde iki değişiklik yaptı.

Noni Madueke, Eberechi Eze'nin yerini alırken; Jurrien Timber de Ben White'ın yerinde görev yaptı.

Arsenal'in on biri şöyle:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Saka, Ödegaard, Madueke ve Havertz.

Diğer tarafta ise Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, her zamanki gibi Harry Kane'in önderlik ettiği takımının on birini açıkladı. Ancak Luis Diaz, son Leipzig maçında 3 gol (hat-trick) atmasına rağmen yedek kulübesinde oturuyor.

Bayern Münih'in on biri ise şöyle:

Neuer, Laimer, Upamecano, Kim, Stanisic, Pavlovic, Bischof, Gnabry, Siebari, Davies ve Harry Kane.