Takımın geleceği olarak görülen genç oyuncu beş yıl daha Emirates'te top koşturacak.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Arsenal, Eddie Nketiah ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

Eski kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan 23 yaşındaki santrafor, Arsenal'ın üst üste yaptığı sözleşme uzatma tekliflerini geri çevirmişti.

Ancak son haftalarda yoğunlaşan görüşmelerden olumlu sonuç çıktı. 2021/22 sezonunda Premier Lig'de üst üste sekiz maça ilk 11'de başlayan ve performansıyla göz dolduran Nketiah, sonunda Arsenal'a evet dedi.

Sözleşmenin detayları

Beş yıllık imza atmaya hazırlanan Nketiah, 2027'ye kadar Arsenal adına ter dökecek.

2020'de Bukayo Saka, 2021'de Emile Smith Rowe'la sözleşme yenileyen Arsenal altyapısından yetişen bir yıldız adayını daha kadroda tutmayı başardı.

Nketiah ayrıca, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olan Thierry Henry'nin efsaneleşen 14 numaralı formasını sırtına geçirecek.

Crystal Palace ve Brighton'ın peşinden koştuğu Nketiah'ı takımda kalmaya ikna eden Arsenal'ın resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.

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Şüphe edenleri yanıltma vakti

GOAL'ün Arsenal muhabiri Charles Watts, Nketiah'ın imzasını değerlendirdi:

Son birkaç ayda Nketiah'ın şansı döndü.

16 Nisan'a kadar Premier Lig'de hiçbir maça ilk 11'de başlamamıştı ve kulüpten bedelsiz ayrılması kesin gibiydi. Ta ki Arteta, formsuz Alexandre Lacazette'in yerine ona şans verene kadar.

Nketiah bu şansa iki elle sarıldı ve ilk 11'de başladığı sekiz maçta beş gol attı.

Bu performans Arsenal'ın onu kulüpte tutma isteğini iki katına çıkardı. Nketiah'ı uzun ve yüklü bir kontratla ödüllendirdiler.

Nketiah'ın önündeki en büyük sınav geçen sezonun sonunda yakaladığı çizgiyi devam ettirmek. Bir saman alevi olmadığını kanıtlamak zorunda.

Takımdaki yerini perçinlemek ve kendisinden şüphe edenleri haksız çıkarmak için bir fırsata sahip.

Nketiah'ın 14 numaralı formayı alması çok konuşuluyor, bu bize genç oyuncunun özgüven konusunda eksiklik yaşamadığını gösteriyor.

Bu formanın hakkını vermek kolay değil. Başarılı olup olamayacağını hep birlikte göreceğiz.