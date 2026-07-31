Arsenal ile Newcastle arasında Guimaraes'in transferi için prensip anlaşması

İngiliz ekibi Arsenal, Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Brezilyalı milli futbolcu Bruno Guimaraes ile anlaşma konusunda prensipte mutabakata vardı. Premier Lig şampiyonu, oyuncunun sağlık kontrollerinin yapılması için önümüzdeki hafta içinde bir tarih belirledi.

İngiliz "Daily Mail" gazetesi, üzerinde anlaşılan transferin değerinin, ek primler ve değişken bonuslarla birlikte 77 milyon sterlin olduğunu belirtti. Resmi sözleşmeler henüz imzalanmamış olsa da, transferin son derece yakın olduğu ve son aşamalarına geldiği ifade edildi.

Newcastle United yönetimi, özellikle bu yaz Sandro Tonali ve Anthony Gordon gibi diğer önemli isimleri kaybettikten sonra 28 yaşındaki Guimaraes'ten vazgeçme konusunda oldukça isteksizdi. Bunun yanı sıra teknik direktör Eddie Howe'un bugün istifasını sunması da eklendi. Ancak Arsenal'in ısrarı ve transferi bitirme isteği meseleyi belirledi; özellikle de Brezilyalı yıldızın haftalar önce Newcastle yönetimine, ayrılma yönündeki açık isteğini bildirerek bir sürpriz yapmasının ardından. Bu durum, oyuncunun takımın "La Manga"daki hazırlık kampına giden kafileyle birlikte seyahat etmemesiyle somutlaştı.

Mart 2025'te Newcastle ile Profesyonel Ligler Kupası'nı kazanan ve son olarak Dünya Kupası finallerinde yer alan Guimaraes, Arsenal'in bu yazki dördüncü transferi olacak. Bu transfer; Bayer Leverkusen'den defans oyuncusu Piero Hincapie'nin nihai satın alma maddesinin devreye sokulmasının, kaleci Illan Meslier'in bonservissiz transferle kadroya katılmasının ve Yunan kanat oyuncusu Christos Tzolis'in Club Brugge'den 36 milyon sterlin karşılığında bitirilmesinin ardından geldi.

Arsenal'in oyuncuyu ilk kez 2022 yılında Fransız ekibi Lyon'dan kadrosuna katmaya çalıştığı, ancak o dönemde Newcastle'ın imzayı bitirmede önüne geçtiği hatırlatılır.