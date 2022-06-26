Arsenal ile anılan Osimhen, Napoli'de ölüme yaklaştığı sakatlığı anlattı

Nijeryalı forvet, Inter defans oyuncusu Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpıştı ve ardından büyük bir ameliyat geçirdi.

Mevcut transfer döneminde Arsenal ile yoğun bir şekilde anılan Napoli'nin forvet oyuncusu Victor Osimhen, kasım 2021'de "ölüme yaklaştığı" bir sakatlığın ardından çenesinde 18 vida ile uyandığını açıkladı.

Nijeryalı millî oyuncu, San Siro'daki Serie A maçında Inter defans oyuncusu Milan Skriniar ile korkunç bir kafa çarpışması geçirdikten sonra ikinci yarının başlarında sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

Yüzünü tekrar toparlamak için büyük bir ameliyat gerekti. Sezon boyunca 18 gol atan forvet, yaşadığı kötü olayı anlattı.

Osimhen ne kadar ağır yaralandı?

23 yaşındaki oyuncu, Wazobia FM'e şunları söyledi:

"Inter maçında aldığım o darbe, ölüme yakın bir sakatlık gibiydi.

“Bunu hisseden tek kişi benim ve nasıl hissettiğim hakkında sadece konuşabilirim. Çünkü bu benim yüzüm ve vücudumdu.

"Sedye kullanmadan ayağa kalkabilmek, sahadan kendi başıma çıkabilmek, o zaman bunun üstesinden gelebileceğim bir şey olduğunu düşünmüştüm.

"Hastaneye vardığımda doktoruma en fazla iki hafta sonra dışarıda olmak istediğimi söyledim."

Osimhen, koruyucu bir maskeyle geri dönmeden önce, iki ay sahalardan uzak kaldı ve şunları ekledi:

"Çıkarmaları ve yeniden yerleştirmeleri gereken birçok kırık kemik vardı. Çenemin altında 18 vida var. çok şey yaşadım.

"Uykusuz geceler çoktu. Uyuyamadım, ağrıdan yemek yiyemedim. Ama günün sonunda ben bir aslanım ve nasıl bir zihniyete sahip olduğumu biliyorum.

"Aklımda, ameliyattan sonra dönüşümü çoktan planlamıştım."

Osimhen bu yaz transfer olacak mı??

Osimhen, Napoli'deki iki sezon boyunca 28 kez ağları havalandırdı ve potansiyelini ortaya koydu.

Premier Lig'de çok sayıda büyük harcama yapan takımların gelişimini yakından takip ettiği Nijeryalı oyuncunun, Avrupa çapında bir transfer için radarda olduğu söyleniyor.

Arsenal bu konuda en fazla spekülasyon oluşturan takım. Ancak GOAL, Arsenal'in Gabriel Jesus için 45 milyon sterlin karşılığında Manchester City ile anlaştığını doğruladı.

Manchester United da Osimhen'e ilgi duyuyor ve daha fazla hücum yeteneği için piyasada kalıyorlar.

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