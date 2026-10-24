Arsenal, iki savunmacısı sayesinde Manchester City'nin tökezlemesinden en iyi şekilde yararlandı

Arsenal, cumartesi öğleden sonra Manchester City'nin Premier League'deki yenilgisinden en iyi şekilde yararlandı. Mikel Arteta'nın ekibi, Emirates Stadyumu'nda Everton'ı Ezri Konsa ve Gabriel Magalhães'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Böylece Topçular, günün erken saatlerinde Aston Villa'ya 2-1 yenilen Manchester City ile aynı puana, 21'e ulaştı.

Arteta, Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre beş değişiklik yaptı. Viktor Gyökeres, Ben White, Myles Lewis-Skelly, Mikel Merino ve Eberechi Eze ilk 11'de yer alırken Jurriën Timber yedek kulübesinde kaldı. Everton'da Jack Grealish hastalığı, eski PSV oyuncusu Jarrad Branthwaite ise beyin sarsıntısı nedeniyle forma giyemedi.

Arsenal, yağmurun şiddetle yağdığı Emirates Stadyumu'nda maça güçlü başladı ve yedinci dakikada golü buldu. Martin Ødegaard'ın kale önüne gönderdiği kornerde Gabriel'in yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunun ardından top üst direkten döndü ve Konsa'nın önüne düştü. Savunma oyuncusu, arka direkte seken topu tamamlayarak skoru 1-0'a getirdi ve Arsenal formasıyla ilk golünü attı.

Everton, bu gole rağmen mücadeleden kopmadı ve sık sık hücuma çıktı. James Garner uzaktan çektiği şutla kaleci David Raya'yı yoklarken Tyrique George'un vuruşunda White'a çarpan top az farkla dışarı çıktı. Everton'ın en net fırsatı, Kiernan Dewsbury-Hall'un kullandığı kornerde geldi. Raya'nın topa müdahalede zorlandığı pozisyonda Gabriel, kale çizgisinde golü önledi.

Ardından baskısını artıran Arsenal, farkı açmak için birçok fırsat yakaladı. Özellikle Noni Madueke tehlike yarattı ancak hücum oyuncusu, Declan Rice'ın hazırladığı pozisyonda topu dışarı gönderdi. Kısa süre sonra yaptığı bir başka vuruş da az farkla dışarı çıktı. Jordan Pickford, Rice'ın serbest vuruşuna müdahale etmek zorunda kalırken Merino devre arasından hemen önce yaptığı kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.

Arsenal, ikinci yarıda da üstün taraftı ancak Londra ekibinin yeniden gol bulması zaman aldı. Gabriel, 56. dakikada savunma yaparken ayağı çime takılıp sakatlanarak yere düşünce endişe yarattı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Brezilyalı oyuncu, sonunda maça devam edebildi.

İkinci yarının ortalarında Arteta, Riccardo Calafiori, Bruno Guimarães ve Kai Havertz'i oyuna alarak üç taze güçten yararlandı. Kısa süre sonra Arsenal farkı ikiye çıkardı. Kanattan ilerleyen White'ın arka direğe yaptığı etkili ortada Gabriel, güçlü bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu, onun Premier League'deki 21. golüydü.

Everton, Tyler Dibling ve Hayden Hackney'yi oyuna alarak karşılık vermeye çalıştı ancak Arsenal kontrolü elinde tuttu. Gabriel ayrıca Dibling'in pozisyona soktuğu Thierno Barry'ye yaptığı mükemmel müdahaleyle öne çıktı. Arsenal, 2-0'lık galibiyetle Aston Villa deplasmanında yenilerek rakiplerinin kendisine yaklaşmasına engel olamayan Manchester City ile puanlarını eşitledi.