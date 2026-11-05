Arsenal - Hull City: Maç detayları
Arteta'nın yenilmez ekibi Yorkshire'ın direnciyle karşı karşıya
Mikel Arteta'nın Arsenal'ı, şampiyonluk adaylarına yakışır bir istikrarla zorlu fikstürün üstesinden gelerek hafta sonuna geliyor. Pazar günü Anfield'da Liverpool'u gol yemeden 1-0 mağlup eden Arsenal, çarşamba günü Çekya'ya giderek ilk yarıda son derece etkili bir performans sergiledi. Noni Madueke ve Viktor Gyökeres'in golleriyle Slavia Prague'ı 2-1 yenen takım, Avrupa deplasmanlarındaki kulüp rekoru olan yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Kuzey Londra'ya dönen Arsenal, Sergej Jakirović'in çalıştırdığı Hull City karşısında hata yapmak istemiyor. Hull City maçın açık ara favorisi olmasa da geçen cumartesi direncini gösterdi: Ipswich Town karşısında bir gol geriye düştükten sonra Tim Iroegbunam ve Oli McBurnie'nin golleriyle kısa süreliğine öne geçti, ardından çekişmeli mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Takım haberleri ve kadrolar
Arsenal vs Hull City Muhtemel kadrolar
Form durumu
İkili rekabet geçmişi
Kafa Kafaya
Puan durumu
|#
|P
|K
|B
|K
|F
|A
|+/-
|Puan
|Form
|1
|9
|8
|0
|1
|14
|5
|+9
|24
K
K
K
K
K
|2
|9
|7
|0
|2
|20
|10
|+10
|21
K
K
K
K
K
|3
|9
|6
|1
|2
|24
|7
|+17
|19
K
K
K
K
K
|4
|9
|5
|1
|3
|19
|15
|+4
|16
K
K
K
K
K
|5
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|+2
|15
K
K
K
K
K
|6
|9
|3
|5
|1
|16
|9
|+7
|14
K
B
K
B
K
|7
|9
|3
|4
|2
|9
|9
|0
|13
K
K
K
B
K
|8
|9
|3
|3
|3
|14
|13
|+1
|12
K
K
K
K
K
|9
|9
|3
|3
|3
|10
|10
|0
|12
K
K
K
B
K
|10
|9
|3
|3
|3
|10
|13
|-3
|12
B
K
K
B
K
|11
|9
|2
|5
|2
|11
|10
|+1
|11
B
B
K
B
K
|12
|9
|2
|5
|2
|9
|8
|+1
|11
K
B
B
K
B
|13
|9
|3
|2
|4
|12
|15
|-3
|11
K
K
K
K
K
|14
|9
|3
|2
|4
|14
|18
|-4
|11
B
B
K
K
K
|15
|9
|2
|3
|4
|9
|11
|-2
|9
B
K
K
K
B
|16
|9
|3
|0
|6
|9
|16
|-7
|9
K
K
K
K
K
|17
|9
|1
|4
|4
|10
|15
|-5
|7
K
K
B
B
B
|18
|9
|2
|1
|6
|9
|21
|-12
|7
K
K
K
K
B
|19
|9
|1
|3
|5
|6
|12
|-6
|6
K
B
K
K
K
|20
|9
|1
|2
|6
|7
|17
|-10
|5
K
B
K
K
K