Arsenal - Hull City: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 10 7 Kas 2026 - 10:00 Emirates Stadium

Arteta'nın yenilmez ekibi Yorkshire'ın direnciyle karşı karşıya

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Mikel Arteta'nın Arsenal'ı, şampiyonluk adaylarına yakışır bir istikrarla zorlu fikstürün üstesinden gelerek hafta sonuna geliyor. Pazar günü Anfield'da Liverpool'u gol yemeden 1-0 mağlup eden Arsenal, çarşamba günü Çekya'ya giderek ilk yarıda son derece etkili bir performans sergiledi. Noni Madueke ve Viktor Gyökeres'in golleriyle Slavia Prague'ı 2-1 yenen takım, Avrupa deplasmanlarındaki kulüp rekoru olan yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

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Kuzey Londra'ya dönen Arsenal, Sergej Jakirović'in çalıştırdığı Hull City karşısında hata yapmak istemiyor. Hull City maçın açık ara favorisi olmasa da geçen cumartesi direncini gösterdi: Ipswich Town karşısında bir gol geriye düştükten sonra Tim Iroegbunam ve Oli McBurnie'nin golleriyle kısa süreliğine öne geçti, ardından çekişmeli mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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