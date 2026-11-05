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Emirates Stadium
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Arsenal-Hull City Premier League maçına bakış: Arsenal, Emirates'te Hull City karşısında zirve yarışında atağa kalkmak istiyor

Arsenal - Hull City
Premier Lig
Arsenal
Hull City

Anfield'da galip geldikten ve Slavia Prag deplasmanında çekişmeli bir maçta 2-1'lik Şampiyonlar Ligi zaferi elde ettikten sonra Mikel Arteta'nın formda Arsenal'i, Ipswich Town karşısında mücadeleci bir geri dönüşle 2-2'lik beraberliği yakalamanın moraliyle sahaya çıkacak dirençli Hull City karşısında ligdeki üstünlüğünü göstermek için Emirates Stadyumu'na dönüyor.

Arsenal - Hull City: Maç detayları

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Premier Lig - Hafta 10
Emirates Stadium

Arteta'nın yenilmez ekibi Yorkshire'ın direnciyle karşı karşıya

SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Mikel Arteta'nın Arsenal'ı, şampiyonluk adaylarına yakışır bir istikrarla zorlu fikstürün üstesinden gelerek hafta sonuna geliyor. Pazar günü Anfield'da Liverpool'u gol yemeden 1-0 mağlup eden Arsenal, çarşamba günü Çekya'ya giderek ilk yarıda son derece etkili bir performans sergiledi. Noni Madueke ve Viktor Gyökeres'in golleriyle Slavia Prague'ı 2-1 yenen takım, Avrupa deplasmanlarındaki kulüp rekoru olan yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. 

Hull City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Kuzey Londra'ya dönen Arsenal, Sergej Jakirović'in çalıştırdığı Hull City karşısında hata yapmak istemiyor. Hull City maçın açık ara favorisi olmasa da geçen cumartesi direncini gösterdi: Ipswich Town karşısında bir gol geriye düştükten sonra Tim Iroegbunam ve Oli McBurnie'nin golleriyle kısa süreliğine öne geçti, ardından çekişmeli mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal vs Hull City Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Diziliş
Hull City crest
Hull City
HUL
5-4-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeM. OedegaardM. OedegaardC. TzolisC. TzolisK. HavertzK. HavertzK. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiR. GilesR. GilesL. CoyleL. CoyleN. MendyN. MendyM. BelloumiM. BelloumiR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudT. IroegbunamT. IroegbunamO. McBurnieO. McBurnie
Hull City crest
Hull City
HUL
4-2-3-1
Arsenal

İlk 11

Hull City

Teknik direktör

  • M. Arteta
  • S. Jakirovic

Form durumu

ARS

ARS - Form

FCB
B2-2
EVE
K2-0
FLE
K1-1
LIV
K0-1
SLP
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
HUL

HUL - Form

NEW
K2-1
EVE
B2-2
FUL
K1-0
BRE
B1-1
IPS
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

ArsenalÇizimHull City
4
1
0
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Hull City badge
Hull City
HUL
0
MS
Premier Lig
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
MS
FA Kupası
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
MS
FA Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Hull City badge
Hull City
HUL
0
MS
Premier Lig
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
MS
13Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
K
K
K
K
K
2
M.CityM.CityMCI
97022010+1021
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
K
K
K
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
K
K
K
K
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
K
K
K
K
K
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
K
B
K
B
K
7
EvertonEvertonEVE
934299013
K
K
K
B
K
8
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
K
K
K
K
K
9
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
K
K
K
B
K
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
B
K
K
B
K
11
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
B
B
K
B
K
12
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
K
B
B
K
B
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
K
K
K
K
K
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
B
B
K
K
K
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
B
K
K
K
B
16
Coventry CityCoventry CityCOV
9306916-79
K
K
K
K
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
91441015-57
K
K
B
B
B
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
K
K
K
K
B
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
K
B
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
K
B
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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