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FBL-ENG-PR-ARSENAL-HULLAFP
Siep Engelen
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Arsenal, Hull City karşısında çok zorlandı ancak maçın son bölümünde puan kaybından kurtuldu

Match report
Arsenal - Hull City
Arsenal
Hull City
Premier Lig
M. Oedegaard

Arsenal, cumartesi günü Premier Lig'de zorlu bir galibiyet aldı. Hull City, kendi sahasında lider Arsenal'e uzun süre direnç gösterdi ancak Arsenal maçın son bölümünde golü buldu. Martin Ødegaard'ın golü galibiyete yetti: 1-0. 

Arsenal, maç öncesinde Hull'un dirençli oyun tarzına karşı uyarılmıştı ancak Mikel Arteta'nın ekibi buna çözüm bulamadı. İki takım da oyunda zorlanırken her iki kalede de az sayıda tehlikeli pozisyon yaşandı. 

Arsenal hafif bir üstünlük kursa da özellikle Kai Havertz'in pozisyonlarında son vuruşlarda gereken isabeti bulamadı. Alman oyuncu, ilk yarının son anlarında ceza sahasında belirgin şekilde tutulmasının ardından VAR müdahalesiyle penaltı kazanmayı umdu ancak o sırada ofsayt pozisyonundaydı. Bu nedenle penaltı verilmedi. 

Arsenal, ikinci yarıda da Hull savunmasını aşmayı başaramadı. Hull maçı sert bir mücadeleye dönüştürmeye çalıştı ve Emirates Stadyumu'nda heyecan uzun süre devam etti. Bitime çeyrek saat kala ise kilit açıldı. 

Konstantinos Tzolakis, Noni Madueke'nin şutunu iyi çıkardı ancak Yunan kaleci, dönen topu Ødegaard'ın ağlara göndermesini engelleyemedi: 1-0. Norveçli oyuncunun vuruşunda şansın da payı vardı; top bir Hull savunmacısına çarparak yön değiştirdi. 

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Hull, golden sonra pes etmeyip son bölümde baskı kurmaya çalıştı. Ancak konuk ekip giderek daha fazla boş alan bıraktı ve Arsenal maçı koparacak fırsatlar yakaladı. Mikel Merino'nun şık topuk pasının ardından gole en çok Madueke yaklaştı fakat eski PSV'li oyuncu fırsatı harcadı. 

Arsenal, kalan dakikalarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan üç puanı hanesine yazdırdı. Böylece millî maç arasına lider ve moralli giriyor.

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