Real Madrid'in transfer piyasasındaki hamleleri gelecek sezon orta sahayı güçlendirmeye yönelirken Arsenal, Kraliyet ekibinin Martín Zubimendi'ye duyduğu ilgiyi Brezilyalı forvet Endrick'i içeren bir takas teklifiyle değerlendirmeye çalışıyor. Ancak bu senaryo, kulüp yönetimi ve teknik direktör José Mourinho'nun net reddiyle karşılaştı.

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Real Madrid, Zubimendi transferini kolaylaştırmak için ara transfer döneminde Endrick'ten vazgeçme fikrini tamamen dışladı. İngiltere'de Arsenal'in orta saha oyuncusunun Brezilyalı forvet karşılığında Santiago Bernabéu'ya gelebileceğine dair spekülasyonlar dolaşsa da kulüp, iki oyuncunun dosyasını birbirinden ayrı ele aldığını vurguladı.

Mourinho da Santiago Bernabéu'da oynanacak Celta Vigo maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında net bir tavır ortaya koydu ve Endrick'in takımda kalmasının önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Benim için Real Madrid, Endrick'ten daha önemli. O harika biri ve onu çok beğeniyorum ama Real Madrid'in ona ihtiyacı var, Real Madrid'in teknik direktörünün de ona ihtiyacı var.” Bu sözler, oyuncunun takım projesinin bir parçası olmaya devam etmesi konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Brezilyalı forvet, hücum hattındaki seçeneklerin bolluğu nedeniyle sınırlı süre alsa da Mourinho, sezona zorlu bir başlangıç yapan oyuncuya daha fazla forma şansı tanımaya başladı.

Endrick, gösterdiği etkili performansa rağmen Carlos Espí'nin önünde hücum seçenekleri arasında yer alıyor. Ön hatta birden fazla mevkide oynayabilmesi sayesinde sağ kanat tercihlerinde de Brahim Díaz'ın önüne geçiyor.

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Öte yandan Real Madrid, gelecek sezona hazırlık kapsamında orta sahadaki ihtiyaçlarını değerlendirmeyi sürdürüyor. Bir sakatlık ya da beklenmedik bir durum yeni bir oyuncu transferini zorunlu kılmadığı sürece kulübün ara transfer döneminde harekete geçme niyeti bulunmuyor.

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Zubimendi, gündemdeki isimlerden biri olmaya devam ediyor. Oyuncu, kulüp yönetimine kıyasla Mourinho tarafından daha fazla takdir görse de bu ilgi, Endrick'in ayrılma ihtimaliyle bağlantılı değil.

Arsenal ise Real Madrid'den transfer ettiği ve ardından teknik direktör Mikel Arteta'nın projesinin en önemli parçalarından biri haline gelen Martin Ødegaard örneğini tekrarlama fırsatını kolluyor. Londra ekibi, Endrick'in benzer bir yatırım olabileceğini düşünüyor; özellikle de başta Juni Calafat olmak üzere Kraliyet ekibinin gözlemcilerinin dikkatini daha önce çekmiş genç bir yetenek olması nedeniyle. Ancak Real Madrid'in bu adımı kolaylaştırmak ya da bir takas anlaşmasına girmek gibi bir niyeti yok.

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Arsenal, Brezilyalı forveti kadrosuna katmak istiyorsa Real Madrid'i tatmin edecek bir mali teklif sunmak zorunda kalacak. Bunun yanı sıra oyuncunun kendisinin de kesin olarak ayrılma fikrine ikna olması gerekiyor. Kraliyet ekibinin formasıyla yeteneklerini kanıtlamak isteyen ve Santiago Bernabéu'da başarılı olmayı temel hedef olarak belirleyen Endrick için bu pek kolay görünmüyor. Mourinho ise şampiyonluk yarışının kızışacağı sezonun ikinci yarısında oyuncudan daha fazla yararlanmayı planlıyor.