Julián Álvarez etrafındaki transfer sapası yeni bir boyut kazandı. Marca, cuma akşamı Arsenal’in yanı sıra Manchester City’nin de Atlético Madrid’in golcüsü için yarışa dahil olduğunu yazdı. The Citizens, İspanyol ekibiyle temas kurdu ancak şu an için somut müzakereler söz konusu değil.

Álvarez geride hareketli bir hafta sonu bıraktı. Atlético’dan ayrılıp Barcelona’ya gitme isteğini açıkça dile getirmesi nedeniyle geçen hafta Metropolitano’daki Villarreal karşılaşmasında sezonun açılış maçında yoğun şekilde yuhalandı.

Álvarez o tarihten bu yana yalnızca bireysel olarak çalıştı ve bundan sonra ne olacağını bekliyor. Her halükarda kısa süre içinde netlik kazanacak: İspanya’da transfer dönemi 1 Eylül’de 23.59’da kapanıyor; bu da örneğin Hollanda’dan tam 24 saat önce.

2030 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Arjantinliye, Atlético ile yaptığı bir görüşmede Barcelona’yı unutması gerektiğinin söylendiği öne sürüldü. Atlético, Katalanlarla iş yapmayı reddediyor; çünkü başkent ekibinin gözünde saygısız bir tavır sergilediler.

Atlético, Álvarez’i satmaya hazır ancak yalnızca tüm şartların karşılanması halinde: en az 150 milyon avroluk bir bonservis bedeli, hemen açıklanabilecek uygun bir yedek ve oyuncuyu alan tarafın adının 'FC Barcelona' olmaması.

City, bu transfer döneminde Omar Marmoush ile Sávio’nun Tottenham Hotspur’a gitmesine izin verdi ve menajer Enzo Maresca’ya transfer dönemi bitmeden önce yeni hücum seçenekleri kazandırmak için her şeyi yapıyor.

Hücum takviyesi Álvarez olabilir, ancak City ile Atlético arasındaki temaslar henüz müzakerelere dönüşmüş değil. Ayrıca Álvarez’in, City’yi çok iyi tanımasına rağmen, İngiltere’ye dönmeyi pek istemediği belirtiliyor.

Álvarez, Ocak 2022 ile 2024 yazı arasında City forması giymiş ve bu süreçte 103 maçta 36 gol, 19 asist üretmişti. 2024’te ise hâlâ Manchester’da bulunan Erling Braut Haaland’ın gölgesinden çıkmak için 75 milyon avro karşılığında Atlético’ya gitmişti.

Akşam saatlerinin ilerleyen bölümünde, City haberinden önce, Sky Sports, Atlético’nun Álvarez’e pazar gününe kadar karar vermesi için süre verdiğini yazdı: ya Arsenal ya da kalmak. Londra ekibi 150 milyon avroluk bonservis talebinden haberdar ve bunu ödemeye de hazır olduğu ifade ediliyor.

Arsenal beklemede kalırken, artık City de golcüyü kadrosuna katmak istediğine göre, Londra ekibinin hedeflediği transferi gerçekten gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği belirsizliğini koruyor. Arsenal’in kadrosunda şu anda Kai Havertz, Viktor Gyökeres ve Gabriel Jesus olmak üzere üç santrfor bulunuyor.

Transfer uzmanı Matteo Moretto, cuma akşamı Arsenal’in Gabriel Jesus’u (29) Atlético’ya önerdiğini ve Madrid ekibinin onu on sekiz ila yirmi milyon avro karşılığında transfer edebileceğini bildirdi. Atleti’nin Brezilyalı oyuncuda Álvarez’in uygun bir alternatifini görüp görmediği ise henüz net değil.