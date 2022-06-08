Genç yıldızın, Arsenal ile iki yıl daha kontratı var, ancak Şampiyonlar Ligi kozunu kullanacak olan City onun aklını çelebilir.

Bukayo Saka kadar iyi olduğunuzda, dünyanın en iyi kulüplerinin bir gün kapınızı çalması muhtemel.

Arsenal, geçen sezon ilk dörde girmeyi başaramadığında, Saka'nın geleceği bu yaz transfer döneminde bir şekilde konuşulacaktı.

2020'de imzaladığı dört yıllık sözleşmenin bitmesine iki yıl kalmış olabilir, ancak bu asla akbabaların dönmesini engellemeyecekti.

Gerçekten de, İngiliz oyuncuyla ilgili Manchester City ve Liverpool için potansiyel bir hedef olarak bahsedildiğini görmek zaten şaşırtıcı değil, çünkü Saka dünyanın en iyi takımlarında oynayacak kadar iyi.

Son birkaç sezondaki gidişatı, sahip olduğu potansiyel hakkında bir fikir veriyor ve korkutucu olan şey, sadece daha iyi olmaya devam edecek olması.

Genç bir yetenekten göz açıp kapayıncaya kadar bir süper yıldıza dönüşen 20 yaşındaki genç, geleceğe yönelik büyük umutlar veriyor.

İşte bu yüzden Pep Guardiola, Jurgen Klopp ve Avrupa'daki diğer tüm üst düzey menajerler, fırsat doğduğunda onu kulüplerine almak için can atacaklar.

Tüm bunlar, Saka söz konusu olduğunda Arsenal'i zor bir durumda bırakıyor.

Kulüpteki herkes onun ne kadar iyi olduğunu biliyor ve onu kaybetme ihtimali, kulüple bağlantılı herkesin tüylerini diken diken edecek.

Arsenal'in en kötü kabusu.

Bu nedenle, genç hücum oyuncusuna bu yaz çok daha iyi bir anlaşma vermeye istekliler, bu anlaşma onu kulübün en çok kazananlarından bazılarından birisi yapacak.

Arteta, şubat ayında Saka için potansiyel yeni bir anlaşmayı tartışırken, "Bu, son derece önemli olacak olan oyuncu, menajeri ve ailesiyle yapacağımız bir görüşme" dedi.

“Arzumuz Bukayo'yu mümkün olduğunca uzun süre tutmak, çünkü gerçekten mutluyuz. O kulübümüzün bir parçası, DNA'mız, büyüyor ve olgunlaşıyor.

"Takımdaki önemi tartışılmaz ve en iyi yeteneğimizi korumak istiyoruz, orası kesin."

Ancak, Arsenal'in karşı karşıya olduğu sorun, "DNA"ya bu kadar uzun süre güvenebilmesi…

Bir oyuncu Saka'nın sahip olduğu yeteneğe sahip olduğunda, onun sahadaki hırsını da yakalayabilmelisiniz.

Wayne Rooney'e bakın, 'Bir Zamanlar Mavi, her zaman mavi' tişörtündeki mürekkep bile henüz kurumadan 2004'te Manchester United'a imza atmak için çocukluk kulübü Everton'a veda etti.

Saka’nın, Arsenal ile derin bir bağlantısı olduğuna şüphe yok. O, kulüp akademisinin poster çocuğu ve bu gerçekle son derece gurur duyuyor.

Ama aynı zamanda, en büyük kupalar için yarışmak ve her sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyecektir.

Dolayısıyla Arteta ve Edu, uzun vadeli geleceğini Arsenal'e adadığı takdirde bunu yapabileceğine onu ikna edebilmelidir.

Bu yaz ellerindeki en büyük iş bu.

Arsenal, sezonun sona ermesinin ardından Şampiyonlar Ligi elemelerini kaçırdığında, tüm konuşmalar, yaz transfer planlarına yönelik oldu.

Ancak en büyük potansiyel etki her zaman Saka'nın geleceği etrafında olacaktı.

Mevcut anlaşmasının bitmesine iki yıl kala, tüm güç artık oyuncuya ve menajerine ait.

Müzakereler söz konusu olduğunda inanılmaz derecede güçlü bir konumdalar ve şimdi Manchester City ile ortaya çıkan bağlantılar, menajerlerinden biraz güç oyunu gibi geliyor.

Saka'nın kalitesi ve takım için önemi göz önüne alındığında, neredeyse her şeyi isteyebilirler çünkü Saka gibi bir oyuncuyu kaybetmenin Arsenal için ne anlama geldiğini ve Arteta yönetimindeki yeniden yapılanmayı biliyorlar.

Kuzey Londra'daki herkes için, kendi kahramanlarının bu kadar genç yaşta gittiğini görmek büyük bir darbe olurdu.

Ancak sözleşmesinin bitmesine sadece iki yıl kala, bu yaz görüşmelerin kulübün istediği şekilde ilerlememesi durumunda kolayca gerçeğe dönüşebilecek korkutucu bir ihtimal olarak duruyor.

Bazıları, Saka’nın City gibi bir kulübe bu kadar genç yaşta katılmasının aptalca olacağını söyleyebilir. Ancak, genç yıldız hiçbir zaman bir meydan okumadan kaçmadı.

Hızlı yükselişini henüz hiçbir şey durduramadı ve oynadığı herhangi bir takımın ayrılmaz bir parçası olmak için kendisini geliştiriyor.

Sarsılmaz bir özgüvene sahip ve bu, onun çok daha iyi bir kariyere sahip olması için büyük bir rol oynadı.

Saka, geçen yaz yetiştiği kulübü Aston Villa'nın en önemli oyuncusuyken benzer bir durumda olan yakın arkadaşı Jack Grealish'e bakacak.

Villa'yı ne kadar sevse de, Manchester City kapıyı çaldığında nihayetinde hayır diyemedi.

Ancak Arsenal, Saka'nın Grealish’i takip etmesini ve bu sıçramayı çok erken yapmamasını umuyor

Sadece 20 yaşında, kupalar kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için hala bol zamanı var ve Arsenal, bu yaz yeni bir sözleşmeden bahsederken bunu işaret edecek.

Arteta ayrıca, Saka'nın yakın gelecekte kuzey Londra'da her ikisini de başarabileceğinden kesinlikle emin.

Önümüzdeki aylarda her iki taraf da masaya oturup bir anlaşma yapmaya a çalıştığında vermek isteyeceği mesaj bu.

Saka’nın, uzun vadeli geleceğini güvence altına almak, bu yaz Arsenal'in gündemindeki en önemli görev.

Bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaları hayati önem taşıyor, çünkü işler ne kadar uzun sürerse, Topçular’ın kabus senaryosu o kadar gerçek olabilir.

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