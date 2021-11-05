Arsenal, genç golcü için 80 milyon euro’yu gözden çıkardı

Mikel Arteta yönetiminde sezona kötü bir başlangıç yapan Arsenal, son haftalarda bu gidişatı tersine döndürmeyi başardı.

Premier Lig’de ilk üç maçını kaybeden Londra temsilcisi, bundan sonra oynadığı yedi lig maçında ise mağlubiyet yüzü görmedi ve 17 puan topladı.

Bu yükselen form grafiğiyle birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına da hız veren Arsenal, golcü transferi için önceliğini Dusan Vlahovic olarak belirledi.

Arsenal’den 80 milyon euro’luk hamle

Sky Sport Italia’da yer alan habere göre Arsenal, bir numaralı hedefi olan Dusan Vlahovic için devre arasında 80 milyon euro değerinde bir teklif yapacak.

Haberde bu teklifle birlikte Arsenal’in Fiorentina’nın maddi taleplerini karşılayabileceği; ancak oyuncunun ve menajerlerinin bu transfere dair şüphelerinin olduğu belirtildi.

Fiorentina ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vlahvovic, gelen yeni sözleşme tekliflerini kabul etmemiş ve kulüpten ayrılacağını açıklamıştı.

Ayrıca 21 yaşındaki golcü ile bir diğer Londra temsilcisi Tottenham da ilgilenmişti.

Vlahovic’in bu sezonki performansı

Son olarak Fiorentina’nın Spezia ile oynadığı maçta hat-trick yapan Sırp golcü, bu sezon Mor Menekşeler ile Serie A ve İtalya Kupası’nda 12 maçta boy gösterdi.

Vlahovic, bu maçlarda 10 gol bir asistlik bir performans göstermeyi başardı.

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