Hücum hattını güçlendirmek isteyen Arsenal, Manchester City'de gözde çıkartılan Gabriel Jesus ile anlaşmaya vardı.

Premier Lig'de sezonu beşinci sırada tamamlayan ve önümüzdeki sezon daha büyük hedeflerin peşinden koşmak isteyen Arsenal, Manchester City'nin Brezilyalı golcüsü Gabriel Jesus'un transferinde son aşamaya geldi. Arsenal yönetimi, Manchester City'nin talep ettiği 45 milyon sterlin'lik bonservis bedelini ödemeyi kabul ederken, geri sayıma geçti.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği Jesus için City yönetimiyle haftalardır temasta olan Londra ekibi, Cuma günü kulüple anlaşmaya vardı. City'nin onay vermesinin ardından Jesus ile görüşmeye başlayan Arsenal, Pazar günü oyuncuyla da anlaştı ve sezonun en önemli transferlerinden birinde mutlu sona ulaştı.

Raphinha için çalışmalar sürüyor

Arsenal yönetimi Jesus'un takımın ABD'de yapılacak kampa yetişmesi için transfer için gerekli olan formaliteleri birkaç gün içerisinde tamamlamayı hedeflerken, Leeds United forması giyen bir başka Brezilyalı hücum oyuncusu Raphinha için de girişimler devam ediyor.

Arteta'nın takımı bilindiği gibi daha önce Porto'nun orta saha Fabio Vieria'yı da kadrosuna katmıştı.

2016-2017 sezonunda transfer olduğu Manchester City ile ligde 58 gol atan ve 29 asist yapan Jesus, genç bir oyuncu olarak geldiği Etihad Stadyumu'ndan dört Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra üç Lig Kupası ve bir FA Cup şampiyonluğuyla ayrılacak. Erling Haaland transferinin ardından gözden çıkartılan Jesus, büyük bir olasılıkla 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın formasını da giyecek.

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