Arsenal forveti Viktor Gyokeres, Uluslar Ligi'nde üst üste sekizinci maçında da gol atarak Mikel Arteta yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de oynama iddiasını güçlendirdi. 28 yaşındaki oyuncu, cumartesi gecesi ilk yarıda attığı iki golle İsveç'i Stockholm'de Bosna-Hersek karşısında 3-2'lik galibiyete taşıdı.

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İki penaltı golüyle A Ligi'ne yükseliş

Gyokeres, penaltı noktasından iki kez ağları buldu. Potter'ın ev sahibi ekibi, Daniel Svensson'un açılış golünün ardından ilk yarıyı üç farklı önde tamamladı. Santrforun Alexander Isak'a yaptığı asist de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Konuk ekip daha sonra iki gol buldu. 14 Kasım Cumartesi günü alınan galibiyet, İsveç'in 2020-21 sezonundan bu yana ilk kez yeniden A Ligi'ne yükselmesini sağladı.

Avrupa'nın en iyileriyle yarışan tarihi seri

Turnuvada üst üste sekizinci maçında gol atan forvet, Ekim 2024'e uzanan bu seride 12 gole ulaştı. Ayrıca turnuvadaki son 11 maçının yalnızca birinde gol atamadı. O maç da iki yıl önce Slovakya ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmaydı.

Son maçta attığı iki golle turnuvadaki toplamını 16'ya çıkaran Gyokeres, tüm zamanların golcüleri listesinde 23 gollü Norveçli forvet Erling Haaland'ın ardından ikinci sıraya yükseldi. Gyokeres, 2019'da 20 yaşındayken A millî takımda ilk maçına çıkmasından bu yana 42 maçta 27 gol kaydetti.

Gol başarısına rekor seyirci tanıklık etti

Bu toplamla, Agne Simonsson ile birlikte ülkesinin tüm zamanların golcüleri listesinde dokuzuncu sırayı paylaştı. Gyokeres, bu sayıya Simonsson'dan dokuz maç daha az oynayarak ulaştı. Zlatan Ibrahimovic'in millî takım rekoru olan 62 golün ise hâlâ 35 gol gerisinde. Ibrahimovic, 2023'te futbolu bırakmadan önce millî takımda Gyokeres'ten 80 maç daha fazla oynamıştı.

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Cumartesi günkü bu başarıya, eski adı Friends Arena olan Strawberry Arena'da 51.049 seyirci tanıklık etti. Böylece stadyumda oynanan bir erkek millî takım maçı için yeni seyirci rekoru kırıldı. Önceki rekor, stadyumun 2012'deki açılış maçında İngiltere karşısında kaydedilen 49.967 seyirciydi. İsveç'in iç saha maçlarındaki tüm zamanların seyirci rekoru ise 26 Eylül 1965'te Rasunda Stadyumu'nda Batı Almanya'ya karşı oynanan maçı izleyen 52.943 kişiye ait.

Millî takımdaki başarısına karşılık kulüpteki gol sıkıntısı

Gyokeres, İsveç'in millî maç arasını salı günü Polonya deplasmanında tamamlayacağı karşılaşmada serisini sürdürmeye çalışacak. Sporting CP'nin eski forveti, kuzey Londra'ya döndüğünde tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta yalnızca iki gol üretebildiği sezonda çıkış yakalamayı umuyor. Arsenal'ın geçen sezon şampiyonluğa ulaştığı lig mücadelesinde 14 gol atan Gyokeres, bu sezon altısına yedek kulübesinden dahil olduğu yedi Premier League maçında henüz gol atamadı.