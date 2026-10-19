Arsenal, İngiltere ve Avrupa futbolunun zirvesindeki köklü ekiplerden biri. Gunners, hafta boyunca hem sahadaki performansıyla hem de medyada gündemde. Ancak tüm resmî maçlarını takip etmek isteyenlerin yayın takvimine göz atması gerekiyor. Çünkü yayın hakları turnuvaya göre farklı kuruluşlarda bulunuyor. Arsenal maçlarını hangi kanalların yayımladığını ve hiçbir karşılaşmayı nereden kaçırmadan izleyebileceğinizi burada derledik.

Arsenal FC maçlarının yayınlarına dair tüm bilgiler: Gunners'ın maçları televizyonda ve canlı yayında nereden izlenir?

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Arsenal FC'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield maçları televizyonda ve canlı yayında nasıl izlenir?

Almanya'da Premier League'in yayın hakları hâlâ Sky'da. Ücretli televizyon kuruluşu tüm maçları tek maç yayını veya dönüşümlü yayınla canlı olarak ekranlara getiriyor. Arsenal'in karşılaşmalarının tamamı da burada yayımlanıyor. Maçları internetten izlemeyi tercih edenler ise tüm karşılaşmalara Sky Go veya dijital yayın platformu WOW üzerinden ulaşabiliyor.

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Sky , 2025/26 sezonuyla birlikte İngiliz futbolu yayınlarına ilişkin portföyünü önemli ölçüde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup maçlarını da canlı yayımlıyor. Böylece Arsenal'in Lig Kupası'ndaki olası maçlarının tamamı da bu platformda izlenebilecek.

Köklü FA Cup ve FA Community Shield ise yalnızca DAZN tarafından yayımlanıyor. Dijital yayın platformu, Arsenal'in tüm karşılaşmaları da dâhil olmak üzere ilgili bütün maçları canlı gösteriyor.

Gelecek maçlar FCB Şampiyonlar Ligi 15:00 ARS

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Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları birden fazla kuruluş arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bölümü DAZN'da canlı yayımlanıyor. Ayrıca Amazon Prime Video her salı seçilmiş bir önemli maçı gösteriyor. Bunlar arasında İngiliz takımlarının yer aldığı bazı karşılaşmalar da bulunuyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayın düzeninde köklü bir değişiklik olacak: Dijital yayın platformu Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına katılarak maçların çoğunu yayımlayacak. Yeni yayın hakkı dağılımına ilişkin tüm ayrıntılar burada.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa final, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayımlanacak. Almanya'da finalin adresi ZDF olacak.

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Arsenal FC maçlarının yayınlarına dair tüm bilgiler: SPOX canlı anlatımı

Şampiyonlar Ligi'nde çok sayıda maçı ve Premier League'de seçilmiş önemli karşılaşmaları canlı anlatımla aktarıyoruz. Canlı anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.

Arsenal FC maçlarının yayınlarına dair tüm bilgiler: Kulüp profili