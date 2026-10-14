Arsenal, İngiliz ve Avrupa futbolunun zirvesindeki köklü ekiplerden biri. Gunners, hem sahadaki performansıyla hem de medyada her hafta gündemde. Ancak takımın tüm resmî maçlarını takip etmek isteyenlerin yayınlar konusunda biraz yol haritasına ihtiyacı var. Çünkü yayın hakları, turnuvaya göre farklı kuruluşlarda bulunuyor. Arsenal maçlarını hangi kanalların yayınladığını ve hiçbir maçı kaçırmamak için nereye bakmanız gerektiğini burada ayrıntılı biçimde derledik.

Arsenal FC yayın rehberi: Gunners'ın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor?

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Arsenal FC'nin Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield maçları televizyonda ve canlı yayında nasıl izlenir?

Almanya'daki Premier League yayın hakları hâlâ Sky'da. Ücretli yayın kuruluşu tüm maçları tek maç veya dönüşümlü yayınla canlı gösteriyor. Arsenal'ın karşılaşmalarının tamamı da burada yayınlanıyor. Maçları internetten izlemeyi tercih edenler, tüm karşılaşmalara Sky Go veya WOW üzerinden erişebiliyor.

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Sky, 2025/26 sezonuyla birlikte İngiliz futbolu yayınlarını önemli ölçüde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup maçları da canlı yayınlanıyor. Böylece Arsenal'ın lig kupasında oynayabileceği tüm maçlar da yayın kapsamında.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield, yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın platformu, Arsenal'ın tüm karşılaşmaları dâhil ilgili maçların tamamını canlı gösteriyor.

Gelecek maçlar NFO Premier Lig 11:30 ARS

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Champions League yayın hakları birden fazla kuruluş arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bölümü DAZN'da canlı yayınlanıyor. Ayrıca Amazon Prime Video her salı seçilmiş bir önemli maçı gösteriyor. Bunlar arasında İngiliz takımlarının yer aldığı bazı karşılaşmalar da bulunuyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayın düzeni köklü biçimde değişecek: Paramount+ da Champions League yayınlarına katılacak ve maçların çoğunu yayınlayacak. Yeni yayın hakkı dağılımına ilişkin tüm ayrıntılar burada.

Arsenal, Champions League finaline ulaşırsa final, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Almanya'da final için başvurulacak kanal ZDF.

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Arsenal FC yayın rehberi: SPOX canlı anlatımı

Champions League'de çok sayıda maçı ve Premier League'de seçilmiş önemli karşılaşmaları canlı anlatımla takip ediyoruz. Canlı anlatımları burada bulabilirsiniz.

Arsenal FC yayın rehberi: Kulüp hakkında kısa bilgiler