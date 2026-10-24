Arsenal, İngiliz ve Avrupa futbolunun zirvesindeki köklü takımlardan biri. Gunners, her hafta hem sahadaki performansıyla hem de medyada gündemde. Ancak takımın tüm resmî maçlarını takip etmek isteyenlerin yayın hakları konusunda biraz yolunu bulması gerekiyor. Çünkü yayıncılar turnuvaya göre değişiyor. Arsenal maçlarını hangi kanalların yayınladığını ve hiçbir maçı kaçırmadan nereden izleyebileceğinizi burada derledik.

Arsenal FC yayın rehberi: Gunners'ın maçlarını TV'de ve internet üzerinden canlı olarak kim yayınlıyor?

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Arsenal FC'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield maçları TV'de ve internet üzerinden nasıl izlenir?

Almanya'da Premier League yayın hakları hâlâ Sky'da. Ücretli yayın platformu, tüm maçları tek maç yayını veya dönüşümlü yayınla canlı olarak gösteriyor. Arsenal'in maçlarının tamamı da burada yayınlanıyor. İnternet üzerinden izlemeyi tercih edenler ise tüm karşılaşmalara Sky Go veya yayın platformu WOW üzerinden erişebiliyor.

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Sky , 2025/26 sezonuyla birlikte İngiltere futboluna ilişkin yayınlarını önemli ölçüde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup da canlı yayınlanıyor. Böylece Arsenal'in Lig Kupası'nda oynayabileceği tüm maçlar da yayın kapsamında.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield'i yalnızca DAZN yayınlıyor. Yayın platformu, ilgili tüm maçları canlı gösteriyor; buna elbette Arsenal'in bütün karşılaşmaları da dâhil.

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Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları birden fazla platform arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bölümü DAZN'da canlı yayınlanıyor. Ayrıca Amazon Prime Video her salı seçilmiş bir önemli maçı gösteriyor; bunların arasında İngiliz takımlarının yer aldığı bazı karşılaşmalar da bulunuyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayın düzeninde köklü bir değişiklik olacak: Paramount+ yayın platformu, Şampiyonlar Ligi yayınlarına yeni katılarak maçların çoğunu gösterecek. Yayın haklarının yeni dağılımına ilişkin tüm ayrıntılar burada.

Arsenal Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa final, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Almanya'da final maçının adresi ZDF .

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Arsenal FC yayın rehberi: SPOX canlı anlatımı

Şampiyonlar Ligi'ndeki çok sayıda maçı ve Premier League'den seçilmiş önemli karşılaşmaları canlı anlatımla takip ediyoruz. Canlı anlatımları burada bulabilirsiniz.

Arsenal FC yayın rehberi: Kulüp profili