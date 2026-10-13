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FC ArsenalGetty
Alice Kopp
Çeviri:

Arsenal FC'nin maçlarının yayınlarına dair tüm bilgiler bir arada: Gunners'ın maçlarını TV'de ve internetten canlı olarak kim yayınlıyor?

Arsenal

Arsenal maçlarının yayın bilgilerine mi ihtiyacınız var? Premier League, Şampiyonlar Ligi ve diğer organizasyonlardaki karşılaşmaları nereden canlı izleyebileceğinizi anlatıyoruz.

Arsenal, İngiltere ve Avrupa futbolunun zirvesindeki köklü takımlardan biri. Gunners, hafta hafta hem sahadaki performansıyla hem de medyada gündemde. Ancak takımın tüm resmî maçlarını takip etmek isteyenlerin yayın hakları konusunda biraz yolunu bulması gerekiyor. Çünkü haklar, turnuvaya göre farklı yayıncılarda bulunuyor. Arsenal maçlarını hangi kanalların yayınladığını ve hiçbir karşılaşmayı kaçırmamak için nereye bakmanız gerektiğini burada derledik.

Arsenal FC maçlarının yayın bilgileri: Gunners’ın karşılaşmalarını TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor?

Arsenal's Spanish defender #36 Martin Zubimendi passes the ballGetty Images

Arsenal FC’nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield maçları TV’de ve canlı yayında nasıl izlenir?

Almanya’da Premier League yayın hakları hâlâ Sky’da. Ücretli yayın platformu, tüm maçları tek tek veya çoklu maç yayınıyla canlı yayınlıyor. Arsenal’in bütün karşılaşmaları da burada izlenebiliyor. İnternetten izlemeyi tercih edenler ise tüm maçlara Sky Go veya WOW üzerinden erişebiliyor.

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Sky , 2025/26 sezonuyla birlikte İngiltere futboluna ilişkin yayın kapsamını önemli ölçüde genişletti: Premier League’in yanı sıra Carabao Cup maçları da canlı yayınlanıyor. Böylece Arsenal’in Lig Kupası’nda oynayabileceği tüm karşılaşmalar da yayın kapsamında.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield, yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Platform, Arsenal’in tüm maçları da dâhil olmak üzere ilgili karşılaşmaların tamamını canlı gösteriyor.

Gelecek maçlar
NFO

NFO

Premier Lig

18 Eki 2026

ARS

ARS

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Goalkeeper David Raya of Arsenal celebratesGetty Images

Şampiyonlar Ligi’nde yayın hakları birden fazla platform arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bölümü DAZN’da canlı yayınlanıyor. Ayrıca Amazon Prime Video her salı seçilmiş bir önemli maçı gösteriyor. Bunlar arasında İngiliz takımlarının yer aldığı bazı karşılaşmalar da bulunuyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayın düzeni köklü biçimde değişecek: Paramount+ da Şampiyonlar Ligi yayınlarına katılacak ve maçların çoğunu gösterecek. Yeni hak dağılımına ilişkin tüm ayrıntılar burada.

Arsenal Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa karşılaşma, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Almanya’da finali izlemek için adres ZDF olacak.

logo Amazon Prime Video’yu deneyin: Salı günkü Şampiyonlar Ligi önemli maçı yalnızca burada

Arsenal FC maçlarının yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

Şampiyonlar Ligi’ndeki birçok maçı ve Premier League’den seçilmiş önemli karşılaşmaları canlı anlatımla takip ediyoruz. Canlı anlatımları burada bulabilirsiniz. 

Arsenal FC maçlarının yayın bilgileri: Kulüp profili

Kuruluş1886
İngiltere şampiyonluğu13
FA Cup şampiyonluğu14
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu0
En çok maça çıkan oyuncuDavid O'Leary (722 resmî maç)

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