Arsenal, İngiltere ve Avrupa futbolunun zirvesindeki köklü takımlardan biri. Gunners, her hafta hem sahadaki performansıyla hem de medyada gündemde. Ancak takımın tüm resmî maçlarını takip etmek isteyenlerin yayın seçeneklerini bilmesi gerekiyor. Çünkü yayın hakları, turnuvaya göre farklı kuruluşlarda bulunuyor. Arsenal maçları için hangi yayıncıların önemli olduğunu ve hiçbir karşılaşmayı kaçırmamak için nereye bakmanız gerektiğini burada derledik.

Arsenal maçlarının yayın bilgileri: Gunners’ın maçları TV’de ve internetten canlı olarak nerede yayınlanıyor?

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Arsenal’ın Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield maçları TV’de ve internetten nasıl izlenir?

Almanya’da Premier League yayın hakları hâlâ Sky’da. Ücretli yayın platformu, tüm maçları tekli yayın veya çoklu maç yayınıyla canlı olarak gösteriyor. Arsenal’ın karşılaşmalarının tamamı da burada yayınlanıyor. Maçları internetten izlemek isteyenler ise Sky Go veya WOW üzerinden tüm karşılaşmalara erişebiliyor.

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Sky , 2025/26 sezonuyla birlikte İngiltere futbolu yayınlarını önemli ölçüde genişletti: Premier League’in yanı sıra Carabao Cup maçlarını da canlı yayınlıyor. Böylece Arsenal’ın Lig Kupası’nda oynayabileceği tüm maçlar da kapsam dahilinde.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield, yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Platform, Arsenal’ın tüm karşılaşmaları da dahil olmak üzere ilgili maçların tamamını canlı gösteriyor.

Gelecek maçlar NFO Premier Lig 11:30 ARS

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Şampiyonlar Ligi yayın hakları birden fazla kuruluş arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük çoğunluğu DAZN’da canlı yayınlanıyor. Ayrıca Amazon Prime Video , her salı seçilmiş bir önemli maçı gösteriyor. Bunlar arasında İngiliz takımlarının yer aldığı bazı karşılaşmalar da bulunuyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayınlarda köklü bir değişiklik yaşanacak: Paramount+ Şampiyonlar Ligi yayınlarına katılarak maçların çoğunu gösterecek. Yeni yayın hakkı dağılımına ilişkin tüm ayrıntılar burada.

Arsenal Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa karşılaşma, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Almanya’da final için adres ZDF .

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Arsenal maçlarının yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

Şampiyonlar Ligi’ndeki birçok maçı ve Premier League’den seçilmiş önemli karşılaşmaları canlı anlatımla aktarıyoruz. Canlı anlatımları burada bulabilirsiniz.

Arsenal maçlarının yayın bilgileri: Kulüp hakkında kısa bilgiler