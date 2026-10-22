Arsenal, İngiltere ve Avrupa futbolunun zirvesindeki köklü takımlardan biri. Gunners, her hafta hem sahadaki performansıyla hem de medyada gündemde. Ancak takımın tüm resmî maçlarını takip etmek isteyenlerin yayın takvimine göz atması gerekiyor. Çünkü yayın hakları turnuvaya göre farklı kuruluşlarda bulunuyor. Arsenal maçlarını hangi kanalların yayınladığını ve hiçbir karşılaşmayı kaçırmamak için nereleri takip etmeniz gerektiğini burada derledik.

Arsenal FC maçlarının yayın bilgileri: Gunners'ın maçları hangi kanalda ve dijital platformda canlı yayınlanıyor?

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Arsenal FC'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield maçları TV'de ve dijital platformlarda nasıl izlenir?

Almanya'da Premier League yayın hakları hâlâ Sky'da. Ücretli yayın kuruluşu, tüm maçları tek maç veya dönüşümlü yayın kapsamında canlı yayınlıyor. Arsenal'ın karşılaşmalarının tamamı da bu yayınlara dâhil. Maçları internetten izlemeyi tercih edenler, Sky Go veya WOW üzerinden tüm karşılaşmalara erişebilir.

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Sky , 2025/26 sezonuyla birlikte İngiliz futbolu yayınlarını önemli ölçüde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup maçları da canlı yayınlanıyor. Böylece Arsenal'ın Lig Kupası'nda oynayabileceği tüm maçlar da yayın kapsamında.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield, yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Dijital yayın platformu, Arsenal'ın tüm maçları da dâhil olmak üzere ilgili karşılaşmaların tamamını canlı yayınlıyor.

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Şampiyonlar Ligi yayın hakları birden fazla kuruluş arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bölümü DAZN'da canlı yayınlanıyor. Ayrıca Amazon Prime Video her salı seçilmiş bir önemli maçı yayınlıyor. Bunlar arasında İngiliz takımlarının yer aldığı bazı karşılaşmalar da bulunuyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayın düzeni köklü biçimde değişecek: Paramount+ Şampiyonlar Ligi yayınlarına katılacak ve maçların çoğunu yayınlayacak. Yeni yayın hakkı dağılımına ilişkin tüm ayrıntılar burada.

Arsenal Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa karşılaşma, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Almanya'da finalin yayın adresi ZDF .

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Arsenal FC maçlarını takip etme yolları: SPOX canlı anlatımı

Şampiyonlar Ligi'ndeki birçok maçı ve Premier League'den seçilmiş önemli karşılaşmaları canlı anlatımla takip ediyoruz. Canlı anlatımları burada bulabilirsiniz.

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