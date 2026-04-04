Goal.com
Canlı
Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter Final
Bart DHanis

Çeviri:

Arsenal, FA Cup'ta büyük bir utanç yaşadı ve şampiyonluk yarışında en önemli oyuncusunu kaybetti

FA Kupası

Arsenal, Wembley'e gitmeyecek. Mikel Arteta'nın takımı, Cumartesi akşamı şu anda İngiltere'nin ikinci liginde mücadele eden Southampton'a karşı büyük bir hezimet yaşadı. İngiltere'nin güneyinden gelen takım, turnuvanın yarı finaline yükseldi.

Arsenal'de bazı büyük yıldızlar yedek kulübesinde kaldı, ancak diğer bazı büyük isimler maça ilk 11'de başladı. Gabriel, Martin Ødegaard ve Gabriel Martinelli ilk 11'de yer aldı.


35. dakikada Southampton kendi sahasında öne geçti. Ben White bir ortayı çok kötü değerlendirdi ve Ross Stewart topu kontrol edip golü attı: 1-0.

İkinci yarıda Arteta, Viktor Gyökeres'i oyuna dahil etti. Şu anda formunun zirvesinde olan İsveçli oyuncu, beraberlik golünü atmak için sadece sekiz dakikaya ihtiyaç duydu.

Hemen ardından Arsenal'e talihsizlik yaşandı. Gabriel sakatlandı ve acı içinde sahayı terk etmek zorunda kaldı. Onun yerine William Saliba oyuna girdi.

Gabriel'in yokluğunda Arsenal, maçın son dakikalarında yenilgiye uğradı. Tom Fellows, ceza sahası kenarında Shea Charles'a pas verdi ve Charles, Kepa'yı geçerek sert bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

Reklam