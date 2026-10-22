Arsenal-Everton maçı: Maç bilgileri

Premier Lig - Hafta 8 24 Eki 2026 - 10:00 Emirates Stadium

Arsenal F.C., Premier League sezonunun 8. haftasında 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) Emirates Stadyumu'nda Everton F.C.'yi ağırlayacak.

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Avrupa'daki heyecan verici maçın morali, zor günler geçiren Everton'a karşı

Arsenal, çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanında geriden gelerek aldığı dramatik 2-2'lik beraberliğin moraliyle Kuzey Londra'ya dönüyor. Ligde Leeds United'ı 2-1, Nottingham Forest'ı ise 1-0 mağlup eden Mikel Arteta'nın ekibi, tüm kulvarlarda beş maçtır yenilmiyor. Karşısında ise Chelsea'ye evinde 2-0 kaybeden ve Hull City ile 2-2 berabere kalan, zor bir dönemden çıkış yolu arayan Everton olacak.

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Kilit eşleşme: Eberechi Eze ve Jarrad Branthwaite

Formda oyun kurucu: Maçın başlarında Bukayo Saka'nın yerine oyuna giren Eberechi Eze, güzel bir gol atarak Arsenal'ın hafta içinde Münih'te gerçekleştirdiği geri dönüşün fitilini ateşledi. Sol kanat ile merkezdeki boş alanlar arasında akıcı biçimde pozisyon değiştirmesi, Everton'ın savunma disiplinini sınayacak.

Savunmanın direği: Jarrad Branthwaite, James Tarkowski ile birlikte Everton savunmasının bel kemiğini oluşturuyor. Branthwaite'in merkezdeki ikili mücadeleleri kazanıp tehlikeyi uzaklaştırması ve ceza sahasına geç koşular yapan Kai Havertz ile Declan Rice'a alan bırakmaması gerekecek.

Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

Arsenal F.C. (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimarães; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz.

Everton F.C. (4-2-3-1): Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Maça dair değerlendirme: Kâğıt üzerinde Arsenal'ın sahasında kazanma ihtimali açık ara daha yüksek. Münih'teki maçtan erken ayrılan Bukayo Saka'nın durumu dikkatle yönetilirken Arteta'nın, Everton'ın geride kuracağı savunmayı aşmak için Martin Ødegaard ile Eberechi Eze'nin orta sahadaki yaratıcı uyumuna büyük ölçüde güvenmesi bekleniyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, sakat oyuncular arasında yer alan stoper William Saliba'dan bu maçta yararlanamayacak. Christos Tzolis ve Piero Hincapie de forma giyemeyecek. Maç öncesinde muhtemel bir ilk 11 ise henüz doğrulanmadı. Başlama saatine yaklaşıldıkça yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Everton Teknik Direktörü David Moyes'un takımında şu aşamada bildirilen bir sakatlık veya ceza bulunmuyor. Ancak kesinleşmiş bir ilk 11 de açıklanmadı. Yeni bilgiler geldikçe eklenecek.

Form durumu

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Nottingham Forest'ı deplasmanda 1-0 yendi. Bu süreçte ligde Leeds United'ı 2-1, Şampiyonlar Ligi'nde de Lille'i 3-0 mağlup etti. Mağlubiyetlerinden biri Brighton'a karşı 3-0'lık skorla geldi. Diğer yenilgisini aldığı Ipswich Town'a karşı ise Carabao Kupası'nda 4-2'lik bir galibiyet elde etti. Arsenal bu beş maçta dokuz gol atıp altı gol yedi.

Everton, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Chelsea deplasmanında 2-0 kaybetti; bir önceki hafta ise Hull City ile 2-2 berabere kaldı. Bu dönemin öne çıkan sonucu, Ipswich Town karşısındaki 1-0'lık galibiyetiydi. Tottenham Hotspur ile de 0-0 berabere kaldı. Moyes'un ekibi bu beş maçta dört gol atıp dört gol yedi.

İkili rekabet

İki takım en son Mart 2026'da karşılaştı. Arsenal, Emirates Stadyumu'ndaki Premier League maçını 2-0 kazandı. Everton ile oynadığı son beş maçta üç galibiyet ve bir beraberlik alan Arsenal, mağlubiyet yaşamadı. Bu serideki tek beraberlik, Nisan 2025'te Goodison Park'ta oynanan ve 1-1 biten maçta geldi. Arsenal ayrıca Mayıs 2024'te evinde 2-1 kazandı.