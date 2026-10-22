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Arsenal-Everton Premier Lig maçı öncesi: Everton, Arsenal'ın Emirates Stadyumu'ndaki serisini durdurmak istiyor

Arsenal - Everton
Premier Lig
Arsenal
Everton

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında heyecan verici bir geri dönüşle 2-2'lik beraberliği yakalayan Mikel Arteta'nın Arsenal'i, altı maçtır kazanamayan Everton'ı sahasında ağırlayacak. Arsenal'in beş maçlık yenilmezlik serisi bu karşılaşmada sınanacak.

Arsenal-Everton maçı: Maç bilgileri

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Premier Lig - Hafta 8
Emirates Stadium

Arsenal F.C., Premier League sezonunun 8. haftasında 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) Emirates Stadyumu'nda Everton F.C.'yi ağırlayacak.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Avrupa'daki heyecan verici maçın morali, zor günler geçiren Everton'a karşı

Arsenal, çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanında geriden gelerek aldığı dramatik 2-2'lik beraberliğin moraliyle Kuzey Londra'ya dönüyor. Ligde Leeds United'ı 2-1, Nottingham Forest'ı ise 1-0 mağlup eden Mikel Arteta'nın ekibi, tüm kulvarlarda beş maçtır yenilmiyor. Karşısında ise Chelsea'ye evinde 2-0 kaybeden ve Hull City ile 2-2 berabere kalan, zor bir dönemden çıkış yolu arayan Everton olacak.

FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAGetty Images

Kilit eşleşme: Eberechi Eze ve Jarrad Branthwaite

Formda oyun kurucu: Maçın başlarında Bukayo Saka'nın yerine oyuna giren Eberechi Eze, güzel bir gol atarak Arsenal'ın hafta içinde Münih'te gerçekleştirdiği geri dönüşün fitilini ateşledi. Sol kanat ile merkezdeki boş alanlar arasında akıcı biçimde pozisyon değiştirmesi, Everton'ın savunma disiplinini sınayacak.

Savunmanın direği: Jarrad Branthwaite, James Tarkowski ile birlikte Everton savunmasının bel kemiğini oluşturuyor. Branthwaite'in merkezdeki ikili mücadeleleri kazanıp tehlikeyi uzaklaştırması ve ceza sahasına geç koşular yapan Kai Havertz ile Declan Rice'a alan bırakmaması gerekecek.

Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

Arsenal F.C. (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimarães; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz.

Everton F.C. (4-2-3-1): Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Maça dair değerlendirme: Kâğıt üzerinde Arsenal'ın sahasında kazanma ihtimali açık ara daha yüksek. Münih'teki maçtan erken ayrılan Bukayo Saka'nın durumu dikkatle yönetilirken Arteta'nın, Everton'ın geride kuracağı savunmayı aşmak için Martin Ødegaard ile Eberechi Eze'nin orta sahadaki yaratıcı uyumuna büyük ölçüde güvenmesi bekleniyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal vs Everton Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
page.match.formation.title
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. OedegaardM. OedegaardB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceE. EzeE. EzeB. SakaB. SakaK. HavertzK. HavertzJ. PickfordJ. PickfordV. MykolenkoV. MykolenkoJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerM. RoehlM. RoehlT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Arsenal

İlk 11

Everton

Teknik direktör

  • M. Arteta
  • D. Moyes

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, sakat oyuncular arasında yer alan stoper William Saliba'dan bu maçta yararlanamayacak. Christos Tzolis ve Piero Hincapie de forma giyemeyecek. Maç öncesinde muhtemel bir ilk 11 ise henüz doğrulanmadı. Başlama saatine yaklaşıldıkça yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Everton Teknik Direktörü David Moyes'un takımında şu aşamada bildirilen bir sakatlık veya ceza bulunmuyor. Ancak kesinleşmiş bir ilk 11 de açıklanmadı. Yeni bilgiler geldikçe eklenecek.

Form durumu

ARS

ARS - Form

BHA
K3-0
LEE
K2-1
LIL
K3-0
NFO
K0-1
FCB
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
EVE

EVE - Form

TOT
B0-0
WOL
K1-0
IPS
K1-0
HUL
B2-2
CHE
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Nottingham Forest'ı deplasmanda 1-0 yendi. Bu süreçte ligde Leeds United'ı 2-1, Şampiyonlar Ligi'nde de Lille'i 3-0 mağlup etti. Mağlubiyetlerinden biri Brighton'a karşı 3-0'lık skorla geldi. Diğer yenilgisini aldığı Ipswich Town'a karşı ise Carabao Kupası'nda 4-2'lik bir galibiyet elde etti. Arsenal bu beş maçta dokuz gol atıp altı gol yedi.

Everton, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Chelsea deplasmanında 2-0 kaybetti; bir önceki hafta ise Hull City ile 2-2 berabere kaldı. Bu dönemin öne çıkan sonucu, Ipswich Town karşısındaki 1-0'lık galibiyetiydi. Tottenham Hotspur ile de 0-0 berabere kaldı. Moyes'un ekibi bu beş maçta dört gol atıp dört gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

ArsenalÇizimEverton
3
2
0
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
1
MS
6Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5

İki takım en son Mart 2026'da karşılaştı. Arsenal, Emirates Stadyumu'ndaki Premier League maçını 2-0 kazandı. Everton ile oynadığı son beş maçta üç galibiyet ve bir beraberlik alan Arsenal, mağlubiyet yaşamadı. Bu serideki tek beraberlik, Nisan 2025'te Goodison Park'ta oynanan ve 1-1 biten maçta geldi. Arsenal ayrıca Mayıs 2024'te evinde 2-1 kazandı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
7700197+1221
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
K
K
K
K
B
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
K
K
K
B
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
K
K
K
B
K
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
B
K
B
B
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
B
K
B
K
B
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
B
K
B
B
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
B
K
B
B
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
K
K
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
K
K
B
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
K
B
K
K
B
13
M. UnitedM. UnitedMUN
7142101007
B
B
B
K
B
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
K
B
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
K
K
K
B
B
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
K
B
K
B
B
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
K
K
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
K
K
B
B
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
K
B
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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