Arsenal - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde zorluk derecesi yüksek maçta Arsenal ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor.

F Grubu'nda ile Londra'da kozlarını paylaşıyor. Zorlu maç öncesi Arsenal 10, Eintracht Frankfurt 6 puanda. Ev sahibi ekip bu maçı kazandığı takdirde diğer hiçbir karşılaşmanın sonucuna bakmadan gruptan çıkmayı garantileyecek. Konuk takım ise bu maçı kazanırsa gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalayacak.

İki takım arasında oynanan ilk maç Frankfurt'ta 3-0 konuk Arsenal üstünlüğüyle sona ermişti.

Zorlu karşılaşmayı Futbol Federasyonu'ndan Ruddy Buquet yönetecek.

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Arsenal - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta?

Arsenal ile Eintracht Frankfurt arasındaki mücadele 28 Kasım Perşembe saat 23:00'te başlayacak.

Arsenal - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak maçı beIN Sports HD 2'den canlı izleyebilirsiniz.

Muhtemel 11'ler

İki takımın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde;

Arsenal: Martinez, Sokratis, Mustafi, Luiz, Maitland-Niles, Willock, Torreira, Kolasinac, Martinelli, Pepe, Nelson

Eintracht Frankfurt: Ronnow, Abraham, Hasebe, Hinteregger, Da Costa, Fernandes, Rode, Kostic, Sow, Paciencia, Andre Silva