Arsenal - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Ligi F Grubu'nda Arsenal ile Eintracht Frankfurt Londra'da kozlarını paylaşıyor. Zorlu maç öncesi Arsenal 10, Eintracht Frankfurt 6 puanda. Ev sahibi ekip bu maçı kazandığı takdirde diğer hiçbir karşılaşmanın sonucuna bakmadan gruptan çıkmayı garantileyecek. Konuk takım ise bu maçı kazanırsa gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalayacak.
İki takım arasında oynanan ilk maç Frankfurt'ta 3-0 konuk Arsenal üstünlüğüyle sona ermişti.
Zorlu karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Ruddy Buquet yönetecek.
Arsenal - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta?
Arsenal ile Eintracht Frankfurt arasındaki mücadele 28 Kasım Perşembe saat 23:00'te başlayacak.
Arsenal - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak maçı beIN Sports HD 2'den canlı izleyebilirsiniz.
Muhtemel 11'ler
İki takımın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde;
Arsenal: Martinez, Sokratis, Mustafi, Luiz, Maitland-Niles, Willock, Torreira, Kolasinac, Martinelli, Pepe, Nelson
Eintracht Frankfurt: Ronnow, Abraham, Hasebe, Hinteregger, Da Costa, Fernandes, Rode, Kostic, Sow, Paciencia, Andre Silva