Arsenal efsanesi Paul Merson, Mikel Arteta'yı pazar günü Manchester City ile oynanacak kritik Premier Lig maçında cesur bir kadro tercihi yapmaya çağırdı. Televizyon yorumcusuna göre hücum hattındaki taktik değişiklik, Emirates Stadyumu'nda City'nin savunmasını aşmanın anahtarı olabilir.

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Gyokeres, hafta içindeki Avrupa performansıyla ilk 11 için iddiasını güçlendirdi

Gyokeres, Premier Lig'de Arsenal'ın ilk 11 maçında yalnızca 181 dakika süre aldı ve sadece bir kez ilk 11'de başladı. Ancak İsveçli forvet, hafta içinde Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi maçında attığı müthiş golle ilk 11 için iddiasını güçlendirdi.

Mikel Arteta büyük maçlarda genellikle Kai Havertz'i tercih ediyor. Alman forvet de bu sezon Chelsea ve Liverpool'a karşı kritik goller attı. Buna rağmen Merson, pazar günkü karşılaşmada Manchester City savunmasının dengesini bozmak için Gyokeres'in fiziksel gücüne ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

Merson, Gyokeres'in City savunmasını neden zorlayacağını anlattı

Sky Sports'a konuşan Merson, Gyokeres'in istikrarsız formunu ve sınırlı süre almasını kabul etti. Ancak mücadeleci oyunuyla City'nin formsuz stoperleri Marc Guehi ve Ruben Dias'ı zorlayacağını savundu.

“Çok fazla oynamadı ve performansı inişli çıkışlı, ama Manchester City'ye karşı muhtemelen onu oynatırdım” diyen Merson, şöyle devam etti: “Stoperler onun sürekli mücadele etmesinden hoşlanmayacaktır. Manchester City'ye bakarsanız bu sezonki sorunları buydu: Savunmacıları baskı altına alındığında ve fiziksel mücadele başladığında zorlandılar.

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“Büyük hayranı olduğum Havertz'i oynatırsanız maç daha çok futbol becerileri üzerinden geçer. Oyun önlerinde gelişeceği için Manchester City oyuncuları bundan memnun olur. Gyokeres ise farklı bir yol izliyor ve bu sezon pek iyi oynamayan iki stoper Guehi ile Dias için büyük sorunlar yaratıyor.”

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Maresca'nın ekibi tökezlerken şampiyonluk yarışı kritik bir noktada

Enzo Maresca'nın ekibi, ligde dört maçtır galibiyet alamadan Kuzey Londra'ya geliyor. Kaybetmeleri hâlinde lider Arsenal'ın dokuz puan gerisine düşecekler. Merson, Fulham'ın geçen hafta rakip ceza sahasını oyuncularla doldururken gösterdiği cesareti, City'nin savunmadaki zaaflarından ve Erling Haaland'a yeterince top ulaştırılamamasından yararlanmak için bir örnek olarak gösterdi.

“Fulham gibi cesur davranıp oyuncularınızı rakip ceza sahasına sokarsanız Manchester City'yi yenebilirsiniz” diye ekledi. “Sorunları şu: Çok fazla açık veriyorlar ve artık eskisi kadar korku salmıyorlar. Ayrıca Erling Haaland'ın hak ettiği kadar iyi beslendiğini de düşünmüyorum.

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“ City oyuncularının kulübün üzerindeki suçlamalardan etkilenmediğini düşünmek istersiniz, çünkü ne olacağını kimse bilmiyor. Bu yüzden ne olacağını öğrenene kadar oynamaya devam etmelisiniz. Ama Arsenal bu maçı kazanırsa lig biter. Fark dokuz puana çıkar ve şampiyonluk yarışı çok ama çok çabuk sona erebilir.”

Emirates'te kritik pazar mücadelesi

Arteta, Havertz'in büyük maçlardaki başarısıyla Gyokeres'in Avrupa'da attığı golün ardından öne çıkan fiziksel gücü arasında kritik bir tercih yapmak zorunda. Maresca içinse City'nin dört maçlık galibiyet hasretine son vermek , Arsenal'ın dokuz puanlık önemli bir fark yakalamasını önlemek açısından şart.