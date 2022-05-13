Premier Lig'de sezonun tamamlanmasına iki maç kala Tottenham'ın bir puan önünde Şampiyonlar Ligi potasında yer alan Arsenal'de yaz transfer dönemi öncesi büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Gelecek sezon için hücum hattını güçlendirmesi beklenen Londra ekibinin efsane ismi Emmanuel Petit, GOAL'a verdiği demeçte adı Arsenal ile anılan oyuncuları masaya yatırdı.

Ne söylendi?

"Başarılı olmak isteyen her takım kadrosunu kaliteli oyuncularla güçlendirmek istiyor. Raheem Sterling de her takımın kadrosunda görmek isteyeceği tarzda bir oyuncu.

"Performansında yaşadığı iniş ve çıkışlar elbette soru işareti oluşturuyor ama Manchester City'ye transfer olduğundan bu yana gelişim kaydettiğini düşünüyorum. Farklı pozisyonlarda oynamak oyununun gelişmesini sağladı.

"Modern futbol hız demek ve Sterling size istediğin hızı sunabilir. Ceza sahasına büyük bir hareketlilik getiriyor. Her zaman tehlikeli bölgelerde ve farklı pozisyonlarda oynayabilmesi Arteta'nın elini taktiksel olarak güçlendirebilir.

"Arsenal'in bir an önce hızlanmaya ihtiyacı var. Gabriel Martinelli, Bukayo Saka ve Eddie Nketiah hızlı oyuncular ama daha fazlası gerekiyor. Avrupa ve Premier Lig'deki en iyi takımlara baktığınızda önde hızlı oyuncularla oynadıklarını görüyorsunuz.

"Sterling bana göre santrfordan ziyade kenarlarda daha etkili. Bire bir kaldığı pozisyonlarda rakip savunmalar için büyük bir tehlike."

"Abraham alınmalı"

"Özellikle kompakt savunmalara karşı oynadığınızda fiziksel olarak güçlü santrforlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Arsenal'in gelecek sezon topa daha fazla sahip olacağına eminim ve bu da sahada kompakt kalıp, kontra atak oynayacak takımlarla karşı mücadele edecekleri anlamına geliyor.

"Bu nedenle farklı tarzda hücum oyuncuları gerekiyor. Bana göre Tammy Abraham ya da Calvert-Lewin bu oyuna uygun oyuncular. Ceza sahasında çok etkililer ve her zaman iki stoperle birden mücadele edebilecek kadar güçlüler.

Abraham'ın Chelsea'den ayrıldıktan sonra İtalya'nın en iyi santrforlarından birine dönüşeceğini kim tahmin edebilirdi? Eğer Londra'ya geri dönerse Chelsea'ye kendisini ispatlamak için büyük bir meydan okumaya adım atacak.

"Bana kalırsa Tammy Abraham transfer edilmeli."

Ortekstra şefi Tielemans

"Liverpool ve Manchester City'de üst düzey orta saha oyuncuları görüyoruz ve oyun kurucu olarak görev yapıyorlar. Tielemans son dönemde fiziksel olarak güçlü bir oyuncuya dönüştü. Mental olarak da Premier Lig'de ayakta kalmaya başladı.

"Monaco'da oynadığı dönemde bu kadar hazır değildi. Teknik olarak topla her zaman çok iyiydi ama zihinsel olarak bazen mücadeleden kaçıyordu. Premier Lig'e geldikten sonra kendisini çok geliştirdiğini düşünüyorum.

"Bana göre Tielemans gibi oyuncularla oynamak istiyorsanız, oyunun kontrolünün her zaman sizde olması gerekir çünkü o oyun zekasıyla oyunu mükemmele yakın şekilde yönetebiliyor. Tek pasla savunma hatlarını kırabilir ve takımını öne taşıyabilir. Tielemans tercihi Arsenal'in nasıl oynamak istediğine bağlı.

"Sürekli geriden oyun kurmak istiyorlarsa bu orta sahadaki prese rağmen topu iyi kullanabilecek oyuncular gerektiriyor ve Tielemans bu kaliteye sahip. Onun Granit Xhaka ve Thomas Partey'e göre farklı nitelikleri var.

"Tielemans daha esnek ve takıma tempo kazandırabilir."

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