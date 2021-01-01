Arsenal efsanesi Dennis Bergkamp: Arsenal'in DNA'sını geri yüklemeliyiz

Arsenal tarihinin en önemli futbolcularından biri olan Dennis Bergkamp, eski kulübünün yaşadığı sorunlara değindi.

Arsenal son dönemi biraz çalkantılı geçirdi.

Süper Lig projesi ve ardından Spotify'ın sahibi Daniel Ek'in kulübü satın alma projesi kulüpteki taşları yerinden oynatmış olabilir. Ek'in projesi bir anlık hevesle çıkmış değil. Arsenal'in 2000'li yıllarına damga vuran kadrosunun sac ayakları Dennis Bergkamp, ​​Thierry Henry ve Patrick Vieira, ünlü iş insanına destek olan isimlerden.

Dennis Bergkamp ne dedi?

Hollanda'dan Voetbal International'e konuşan Dennis Bergkamp, Arsenal'in yaşadığı sorunları değerlendirdi ve yapılması gerekenleri sıraladı ve şunları söyledi:

"Kulüpten ayrıldıktan sonra Thierry ve Patrick ile iletişim halinde kaldım ve Arsenal maçlarını takip ettim. Kulüp her zaman kalbimde. Onların taraftarıyım."

"Fakat Patrick ve Thierry gibi, ben de Arsenal'i giderek daha az tanıyorum. Şampiyonluk hırsımız Arsenal'in DNA'sında saklı. Yenilgiyi asla kabul etme! Bu zihniyet yavaş yavaş ortadan kayboldu."

"Ekonomik durum göz önüne alındığında bazı şeyler normal. Fakat yaşananlar bu kulübe ait değil. Arsenal'in DNA'sını geri yüklemeliyiz."

"Süper Lig günlerce manşetlerde yer aldığında, Daniel adeta patladı. O zaman öne çıktı ve bizimle iletişime geçti. Thierry, Patrick ve benle bir Zoom toplantısı yaptı. Endişelerini ve planlarını bizimle paylaştı."

"Etkilendim. Hemen etkilendim Daniel'in desteğinin ne kadar derin olduğu açıktı. Daniel Arsenal'i, güzel bir oyuncak satın almak gibi görmüyor. Bir futbol taraftarının tutkusunu anlıyor. Çünkü kendisi de öyle."

"Daniel, taraftarların etkisini önemli ölçüde artırmak istiyor. Diğer şeylerin yanı sıra, onlara kulübün yönetiminde bir yer vermeyi düşünüyor. Bunun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Taraftarlarla yakınlaşmak istiyoruz."

"Daniel'ın anlaması gereken bir diğer nokta ise Arsenal'in sorunları bu şekilde çözülemez. Örneğin, biraz ekstra para enjekte ederek ve menajeri kovarak olmaz."

"Arsenal gelecek sezon zirvede olmak istiyorsa, her mevkide birinci sınıf bir oyuncu elde etmeli. Ancak kulüp uzun zamandır bu kategorideki oyuncular için çekici değil. Bu nedenle yapısal değişiklikler yapılmalı."

"Oyuncular olarak kulübün Boring Arsenal'den (Sıkıcı Arsenal; 80'lerde Arsenal için kullanılan lakab) Yenilmezler'e (namağlup şampiyonluk sonrası kazanılan unvan) geçişine katkıda bulunduk. Kalite, zihniyet ve tutkular tekrar norm haline gelmeli."

"Thierry, Patrick ve benim bu konuda fikirlerim var ve bu Daniel'in planlarına mükemmel bir şekilde uyuyor. Teknik detaylar hakkında pek çok fikrimiz var ama şimdi onları önceden tahmin etmek pek mantıklı değil."

"İlk olarak, Daniel'in bir satın alma işlemi gerçekleştirmesi gerekiyor. Bundan sonra, kariyerlerimiz sırasında ve sonrasında edindiğimiz bilgileri kullanmak mantıklı olacaktır. Biz hazırız, Daniel da öyle."

"Kroenke'nin niyeti ne olursa olsun, en azından birbirimizle sohbet etsek iyi olur. Bu kulübün yararınadır."

Dennis Bergkamp'ın Arsenal günleri

Ajax'ta futbola başlayan Dennis Bergkamp, ilk yurtdışı deneyimini Serie A'da Inter forması altına yaşadı ama Milano'da geçirdiği iki sezonda bekleneni veremedi.

Ardından Arsenal'in yolunu tutan Hollandalı oyuncu, burada efsane statüsüne erişti. Londra ekibinde 11 sezon forma giydi. Üç kez Premier Lig şampiyonluğu kazandı. 2000'de UEFA Kupası finali, 2006'da Şampiyonlar Ligi finali oynadı.

Arsenal formasıyla çıktığı 362 maçta 97 gol kaydetti. Bergkamp geçtiğimiz günlerde Premier Lig'in Şöhretler Müzesi'ne kabul edilen ilk sekiz oyuncu arasında yer aldı.