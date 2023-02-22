Holladanlı efsanenin oğlunun omuzlarında, babasının başarılarla dolu kariyeri var.

Dennis Bergkamp'ın oğlu Mitchel'in İngiliz futbolundaki ilk maçından sadece 25 dakika sonra gol atması, gözleri bir anda efsanevi futbolcunun oğluna çevirdi.

Arsenal efsanesi Dennis'in oğlu, Ulusal Lig'in zorlu sürecine ilk adımını golle attı.

24 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce Bromley ile sözleşme imzaladı ve Salı günü Woking ile oynadıkları karşılaşmada skoru açtı.

Woking'in kalecisinin ilk yarıda yaptığı bir hata sonrasında Bromley'den Charley Kendall'ın pasında Bergkamp, ilk golünü atma fırsatını yakaladı.

Ancak Woking kısa süre sonra, dakikalar 42'yi gösterdiğinde korner atışından sonra eşitliği sağladı.

Woking, yaklaşık bir saatini 10 kişiyle oynadığı maçı galibiyetle noktaladı.

Ancak Bergkamp'ın oğlu için ilk maçın senaryosu bireysel olarak takdir topladı.

Ne söylendi?

Bergkamp, iyi başladığı maçta oyundan alındığında hocası Woodman, "Mitch için üzüldüm, devre arasında onu uygun olmayan bir pozisyonda oynattığım için çıkardım" dedi ve ekledi:

"Mitch için bir şeyler yapmaya çalıştık ve o iyi işler yaptı, ama rakip üzerinde baskı kurmak istiyordum. Bu yüzden, onu çıkarmak zorunda kaldım.

"Ama Mitch'e teşekkür ederim, takımdaki yerini biliyor ve Bromley için ilk golünü attı, bu yüzden çok mutluyuz."

Bergkamp, 2020 yazına kadar Hollanda ikinci kademe takımı Almere City'nin futbolcusuydu.

Daha sonra, Ocak ayında Watford akademisinde kendisini test etmek için İngiltere'ye geri döndü ve ardından Bromley'e serbest oyuncu olarak katıldı.

Babası için ne söyledi?

Daha önce babası hakkında konuşan Mitchel, Mirror'a şunları söyledi: "Onu sık sık Highbury'de izler ve antrenman sahasına giderdim.

"Oradaki oyuncularla; Thierry Henry ve Patrick Vieira ile konuştuğumu hatırlıyorum. Babamın, West Brom'a gol attığını ve tribünde otururken beni gösterdiğini unutamıyorum.

"Benim için inanılmazdı, o benim 1 numaralı hayranım ve her zaman yanımda oldu. Daha gencim ve onunla karşılaştırılmak benim için zor.

"Öncelikle kendi oyunumu oynayıp kendi tarzımı oluşturmalıyım."

Babasının ikonik statüsüne rağmen Dennis, oğlunun oyunda kendini kanıtlamak için daha zor bir görevi olduğunu düşünüyor.

"Asla Mitchel'i oynatmanız gerektiğini söyleyemem, çünkü ben Dennis Bergkamp'ım.

"Yine de birçok açıdan, diğer oyunculardan daha fazlasını yapmak zorunda kalıyor. Bu onu daha da güçlendirir."