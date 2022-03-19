Arsenal efsanesi Arsene Wenger: "Artık uyuşturucu kullanmayan bir adam gibiyim"

Arsenal'in eski patronu Arsene Wenger, olası bir menajerliğe dönüşü konusunda "artık uyuşturucu kullanmıyor" gibi hissettiğini söyledi.

Wenger, 2018'de Arsenal'den ayrıldığından bu yana FIFA'nın Küresel Futbol Geliştirme Şefi olarak görev yapıyor ve iki yılda bir düzenlenecek Dünya Kupası için kulis yapıyor.

Ancak 72 yaşındaki menajer, saha kenarında olmanın yoğunluğunu özlediğini itiraf ediyor.

Ne söylendi?

beIN Sports'a konuşan Wenger, "Biliyorsunuz, farklı bir şekilde katkıda bulunabilirim ama bunu her zaman özlüyorum, yine de yoğunluğu özlüyorum. Ben kırılganım, artık uyuşturucu kullanmayan bir adam gibiyim.

"Farklı bir şekilde katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum ve bunu dünyanın her yerinde yapabilirsem tatmin edici olabilir."

"Arsenal taraftarıyım. Futbol izlemekten daha fazlası, bu bir yaşam tarzı."

Mikel Arteta'nın kulübü yeniden inşa etmeye devam ettikçe artan itibarı ile Wenger'in daha önce üstlendiği rolle Arsenal'e dönmesi pek olası değil. Bununla birlikte, Wenger'in Emirates'e olan tutkusu hala güçlü.

“Güzel oyuna, sevdiğimiz değerlere değer veriyoruz. Önemsiyoruz, endişeleniyoruz, çaresiziz ama buraya, bu düşler tiyatrosuna geldiğinizde bunun ne anlama geldiğini anlıyorsunuz.”

Wenger nereye gidebilir?

Raporlar, eski menajeri Paris Saint-Germain'deki bir görev ile ilişkilendiriyor. Kulüp, onu teknik direktörlük yerine arka planda planlayıcı bir rolde görmeye istekli görünüyor.

Benzer şekilde, Didier Deschamps'ın Fransız milli takımıyla olan sözleşmesi de yıl sonundaki Dünya Kupası'nın ardından sona eriyor.

Daha fazla okuma