Arsenal’e ölümcül bir darbe… Rodgers, yeni kulübüyle “tarihi bir anlaşma” imzaladı

Chelsea, İngiliz yıldız Morgan Rogers’ı Aston Villa’dan 117 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmayı kabul ederek transfer piyasasındaki rekorunu kırdı. Bu transfer, Londra kulübünün tarihindeki en pahalı transfer olarak kabul edilirken, 23 yaşındaki oyuncu Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor.

İngiliz "The Athletic" gazetesi, Aston Villa'nın Chelsea'den gelen dev teklifi kabul etmesinin ardından, Rogers'ın Stamford Bridge'de 6 yıllık bir sözleşme şartlarını kabul ettiğini doğruladı. Bu transfer, İngiltere'nin en parlak genç yeteneklerinden birinin geçişine son noktayı koyuyor.

İngiliz forvetin, Pazartesi günü Dünya Kupası'ndan döner dönmez sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor. Chelsea yönetimi ise şu anda İngiliz futbol camiasında büyük yankı uyandıran transferin son ayrıntılarını belirliyor.

Arsenal'in ciddi şekilde ilgilendiği Rodgers, ancak kısa süre önce Londra ekibinin başına geçen İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun vizyonundan etkilenerek Chelsea'ye katılmayı tercih etti. Söylentilere göre, Alonso'nun kulüp için gelecek planları, oyuncuyu Stamford Bridge'i tercih etmeye ikna etti.

Bu devasa transfer ücreti, Chelsea için yeni bir rekor teşkil ediyor ve kulübün Portekiz'in Benfica takımından Enzo Fernández'i transfer etmek için ödediği önceki rekoru geride bırakıyor; bu da yeni yönetimin, "The Blues"u şampiyonluk yarışına geri döndürme konusundaki hırsının açık bir göstergesi.

Bu transfer, en önemli genç yıldızlarından birini kaybedecek olan Aston Villa için büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor; ancak kulübün elde ettiği bu muazzam meblağ, yaz transfer döneminin geri kalanında alternatif transferlerle kadrosunu güçlendirme fırsatı sunabilir.

Chelsea’nin, sağlık kontrolünün tamamlanması ve nihai sözleşmelerin imzalanmasının ardından önümüzdeki günlerde transferi resmi olarak duyurması bekleniyor. Bu adım, Londra yönetiminin önümüzdeki sezonda büyük takımlarla rekabet edebilecek bir kadro kurma konusundaki ciddiyetini teyit ediyor.