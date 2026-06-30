"Arsenal'e karşı kural", Klopp'u öfkelendirdi: Kazanmanın 500 yolu var ama Almanya bunlardan tek birini bile bilmiyor!

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya ile Paraguay arasında oynanan maçın uzatma dakikalarında Almanya'nın attığı golün iptal edilmesine sert tepki gösterdi ve bu kararın "Die Mannschaft"ı elinin altında olan bir galibiyetten mahrum bıraktığını belirtti.

Defans oyuncusu Jonathan Tah'ın attığı gol, "Arsenal kuralı" olarak bilinen ve duran toplar sırasında görüşün engellenmesi veya engelleme durumlarından kaynaklanan gollerin, ihlal topun oyun alanına girmeden önce gerçekleşmiş olsa bile iptal edilmesine olanak tanıyan kuralın uygulanması sonucu iptal edildi.

Klopp, karara şaşkınlığını ve öfkesini dile getirerek şöyle dedi: “Bu kural daha önce uygulanmış olsaydı, Arsenal İngiltere şampiyonu olamazdı; çünkü golünün %60’ını bu şekilde attı.”

Alman teknik direktörün eleştirileri sadece hakem kararlarıyla sınırlı kalmadı, aynı zamanda ülkesinin milli takımının teknik performansına da uzandı. Turnuvadan elendikten sonra oyunculara açıkça eleştiriler yönelten Klopp, takımın hücumda çözüm bulamadığını ve potansiyelini kullanamadığını vurguladı.

Klopp şöyle konuştu: “Bir futbol maçını kazanmanın 500 bin yolu vardır. Tek yapman gereken bunlardan birini bulmak. Kanatlardan saldırmalıyız, bunun başka bir alternatifi yok. Herkes bu oyuncuların kalitesini biliyor, ancak sahada bunu gösteremediler.”

Ve ekledi: “Alman futbolunda bazı şeylerin değişmesi son derece gerekli. 10 yaş altı genç takımlardan başlayabiliriz ve sonuçları görmek için birkaç yıl bekleyebiliriz.”