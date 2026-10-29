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Fleetwood Town v Arsenal - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Çeviri:

Arsenal'e İngiltere Federasyonu'ndan "Carabao" felaketinin ardından yeni bir darbe

M. Dowman
Arsenal
Fleetwood Town - Arsenal
Fleetwood Town
Lig Kupası
İngiltere

Felaket gece şok kararla tamamlanıyor

Arsenal, İngiltere Futbol Federasyonu'nun bugün perşembe günü, kulübün genç yıldızı Max Dowman'ın Lig Kupası maçında gördüğü kırmızı karta karşı yaptığı itirazı reddettiğini açıklamasının ardından acı bir darbe aldı.

Henüz 16 yaşındaki oyuncu, Arsenal'in geçtiğimiz salı günü oynadığı ve dördüncü lig takımlarından Fleetwood Town'a 1-1'lik beraberliğin ardından penaltılarda 5-3 kaybettiği felaket maçın 85. dakikasında, rakip oyuncu Harrison Neal'a yaptığı sert müdahale sonrasında onu tekmelemesi nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

Bağımsız komite Arsenal'in itirazını reddetti

Arsenal daha sonra hem kırmızı kart kararına hem de cezanın sertliğine karşı ikili bir itirazda bulundu, ancak İngiltere Futbol Federasyonu resmi açıklamasında bağımsız bir düzenleme komitesinin her iki iddiayı da reddettiğini doğruladı.

Federasyon açıklamasında şöyle dedi: "Bağımsız bir düzenleme kurulu, Max Dowman hakkındaki haksız ihraç ve aşırı ceza iddialarını reddettiğini açıkladı; Arsenal oyuncusu üç maç cezalı olacak." Açıklamada, kararın ayrıntılı gerekçelerinin daha sonra yayımlanacağı belirtildi.

Gelecek maçlar
FLE

FLE

League Two

31 Eki 2026

BRR

BRR

LIV

LIV

Premier Lig

01 Kas 2026

ARS

ARS

Yetenekli oyuncusuz 3 kritik maç

Bu kararla birlikte Dowman, Arsenal'in ligde Liverpool, Hull City ve Newcastle United'a karşı oynayacağı üç kritik maçta forma giyemeyecek. Bu da onun, Arsenal'in 29 Kasım'da Manchester City'yi ağırlayacağı zirve mücadelesine kadar yerel müsabakalardan uzak kalacağı anlamına geliyor.

Buna karşılık karar, Mikel Arteta için tek bir güzel haber barındırıyor; zira ceza Avrupa kupalarında geçerli değil. Bu da Dowman'ın, 4 Kasım'da Slavia Prag'a karşı oynanacak beklenen Şampiyonlar Ligi maçında forma giymeye uygun kalacağı anlamına geliyor.

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