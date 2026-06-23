The Guardian’ın haberine göre, Arsenal, Ayyoub Bouaddi için en somut teklifte bulunan kulüp. İngiltere şampiyonu, şu anda Dünya Kupası’nda Fas formasıyla büyük bir etki yaratan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için ilk teklifini hazırlıyor.

Sezon boyunca birçok Avrupa devi kulübü Bouaddi'yi takip ediyordu, ancak Dünya Kupası'nda Fas formasıyla sergilediği son performanslar sayesinde bir anda en çok aranan oyunculardan biri haline geldi. Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Liverpool'un da Lille OSC'nin orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için yarıştığı belirtiliyor.

Arsenal, şu anda Bouaddi için teklifte bulunacak gibi görünen ilk kulüp. The Guardian gazetesi muhabiri Ed Aarons’a göre, Lille bu gelecek vaat eden yıldız için 80 milyon avrodan fazla bir bedel talep ediyor. Arsenal’in Bouaddi için ne kadar ödemeye hazır olduğu ise belirsiz.

Bouaddi, Dünya Kupası’nda büyük bir etki yaratıyor. Brezilya ile oynanan açılış maçında (1-1) her yerdeydi ve bu da ona bolca övgü kazandırdı. İskoçya karşısında da (0-1 galibiyet) güçlü bir performans sergiledi.

“Onda sahne korkusu yok,” dedi Ibrahim Affelay, NOS’a verdiği demeçte. “Hızlanıyor, dripling yapıyor ve hatlar arasında bir oyuncuyu boş pozisyona sokuyor. Çok özel bir oyuncu. Tam kontrol. Neredeyse her şeye sahip. Defansif olarak da görevini yerine getiriyor ve oyun kurmada da aktif rol alıyor. On sekiz yaşındaysan ve bu senin sadece ikinci (dördüncü, ed.) milli maçınsa, kesinlikle büyük bir geleceğin var.”

Bouaddi, bu kadar çok kulübün kendisini ciddi bir şekilde takip etmesini bir onur olarak görüyor. “Ancak şu anda sadece Dünya Kupası’na odaklanmış durumdayım. Burada mümkün olan en iyi performansı sergilemek için elimizden geleni yapıyoruz,” diye konuştu kısa süre önce The Athletic’e verdiği röportajda.