Arsenal devralınırsa Thierry Henry, Dennis Bergkamp ve Patrick Vieira geri dönebilir

Arsenal'ı satın alma fikrine sıcak bakan Spotify'ın kurucusu Daniel Ek, Topçular'ın üç efsanesiyle birlikte çalışmak istiyor.

Spotify'ın kurucusu Daniel Ek, Cuma günü Arsenal taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Twitter üzerinden kulübü satın almakla ilgilendiğini vurgulayan Lek bu konuda ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor.

Telegraph'ın haberine göre Daniel Ek, Arsenal'ı satın alıp kulübün üç efsane ismi Thierry Henry, Dennis Bergkamp ve Patrick Vieira ile birlikte çalışmayı planlıyor.

Taraftarlar ise bu iddialar karşısında oldukça heyecanlı. Kulübün simgesi üç ismin geri dönme ihtimali, uzun yıllardır başarıya aç olan taraftarların iştahını kabartmış durumda.

Daniel Ek ne dedi?

Avrupa Süper Ligi tartışmalarının ardından turnuvanın kurucu 12 kulübü arasında yer alan Arsenal'a taraftarlarından sert protesto geldi.

Arsenal hayranları Avrupa Süper Ligi projesinin başından itibaren kulübün mevcut patronu Stan Kroenke'yi eleştiri yağmuruna tuttu ve gitmesi yönünde çağrı yaptı.

Yaklaşık 4.7 milyar dolar'lık servete sahip olan Daniel Ek, Twitter hesabından Arsenal'ı satın alma sinyali verdi.

"Bir çocuk olarak büyürken Arsenal'ı desteklediğimi hatırlıyorum."

"KSE, Arsenal'ı satmak isterse yarışa girmekten mutluluk duyarım."

Thierry Henry, Dennis Bergkamp ve Patrick Vieira şimdi nerede?

Thierry Henry son olarak MLS ekibi Montreal Impact'i çalıştırıyordu. Geçmişte Monaco'nun da teknik direktörlüğünü yapan Fransız efsane Şubat ayında ABD ekibinden ayrıldı.

Patrick Vieira ise 2018 yazında başına geçtiği Nice'ten Aralık 2020'de ayrıldı. 44 yaşındaki teknik adam, Thierry Henry gibi şu anda boşta.

Yaklaşık 10 yıl Ajax'ta antrenörlük yapan 51 yaşındaki Dennis Bergkamp ise Hollanda ekiplerinden Almere City'nin U21 takımında yardımcı antrenörlük yapıyor.