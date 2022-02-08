Arsenal'den ezeli rakibine alaylı mesaj: "Tottenham'ın kupa dolabı kadar boş"

Arsenal, Tottenham'ın son zamanlardaki başarısızlığı ile online mağazası üzerinden alay etti.

Topçuların Londra'daki rakipleri, son yıllarda herhangi bir kupa kazanmakta zorlandılar, en son 2008'de Lig Kupası'nı kaldırdılar.

FA Cup'ı en son kazandıklarından bu yana neredeyse 31 yıl geçti ve 1961'de First Division'ı kazandıklarından bu yana İngiltere şampiyonu olamadılar.

Ne yaşandı?

Arsenal, taraftarlar mağazaya göz atarken bir mesaj göstererek yerel rakibi ile biraz eğlendi.

Taraftarlar alışveriş sepetine hiçbir şey eklemeden ödeme yapma girişiminde bulunduğunda, "Sepetiniz Tottenham'ın kupa dolabı kadar boş" yazan bir mesajla karşılaştı.

Ne söylendi?

Arsenal, mesajın sitelerinde görünmesi için resmi olarak onaylanmadığını ve kaldırılacağını söyledi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu, uygun kontroller ve onaylar olmadan yanlışlıkla siteye yüklendi ve mümkün olan en kısa sürede kaldırılıyor."

Arsenal son kupasını ne zaman kazandı?

Arsenal son zamanlarda birkaç zor yıl geçirse de, Spurs'ten çok daha başarılı oldular.

Topçular, en son 2004'te olmasına rağmen, 13 kez İngiltere'nin en iyisi oldu.

Son zamanlarda FA Cup'ta daha fazla başarı elde ettiler ve 2020'de 14. kez kazanarak onları rekabetin en başarılı takımı haline getirdiler.

Mikel Arteta'nın ekibi, bu sezonki en son Kuzey Londra Derbisinde 3-1'lik skorla Tottenham'ı mağlup ettikten sonra şu anda Tottenham üzerinde övünme haklarına sahipler.

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