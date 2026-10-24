Mikel Arteta, Martin Zubimendi ve takıma dönen yıldızlarına net bir mesaj verdi: Kazanan Arsenal takımında yeniden yer bulmak için yalnızca itibarları yeterli olmayacak. Arsenal, Everton karşılaşmasına hazırlanırken Arteta, şu anda ilk 11’de oynayan isimlerin yerini almak isteyenlerden tam bir bağlılık bekliyor.

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Zubimendi forma süresi için mücadele edecek

Arteta, Zubimendi ve Piero Hincapie'nin takımla tam antrenmanlara dönmesinden memnun olsa da ilk 11'deki yerlerin antrenman sahasında hak edilmesi gerektiğini oyuncularına hatırlattı. Hincapie'nin yaklaşan Everton maçı için kadroda yer alması beklenirken gözler, Zubimendi'nin şu anda oldukça iyi işleyen orta sahaya nasıl yeniden uyum sağlayacağına çevrildi. İspanya millî takım oyuncusu, ekim başından bu yana sakatlıklarla mücadele ediyor. Arteta ise orta saha oyuncusunun yeniden ilk 11'e dönmek için izlemesi gereken yol konusunda açık konuştu. Kalitesi tartışılmaz olsa da eski Real Sociedad oyuncusunun orta sahadaki yerini geri alması için kestirme bir yol olmayacak.

“Piero bizimle antrenman yaptı ve yarın için hazır. [Zubimendi] birkaç [fırsat] yakaladı, ardından sakatlandı. Bir maçta da birkaç dakika oynayabilecek kadar neredeyse tamamen hazırdı. Bundan sonra oynama hakkını kazanması gerekiyor. Ancak üstlendiği rol ne olursa olsun olağanüstüydü. Bunu her oyuncudan bekliyorum ve o, şu anda daha fazla süre almayı hak eden bir oyuncu” ifadelerini teknik direktör kulübün resmî internet sitesinde kullandı.

Orta sahadaki gol katkısı rekabeti artırıyor

Artan rekabetin başlıca nedenlerinden biri, Arsenal'in mevcut orta saha seçeneklerinin golcü formu. Mikel Merino, Declan Rice, Bruno Guimaraes ve Martin Odegaard'ın son dönemde gol bulmasıyla Arsenal, hücum katkısı için artık yalnızca ön üçlüsüne bağımlı değil. Arteta, orta sahadan gelen bu bitiriciliği, sezonun kalanında taktik düzeninde yer almak isteyen herkes için vazgeçilmez bir gereklilik olarak görüyor.

Arteta, “Bu, bütün orta saha oyuncuları için geçerli. Martin birkaç gol attı, Bruno da aynısını yaptı, Declan da. İhtiyacımız olan şey, o gün oynadıkları pozisyona bağlı olarak ileri çıkma özgürlüğüne ve özellikle rakibe zarar verecek bölgelere girme isteğine sahip olmaları” dedi.

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Emirates'te savunma tercihleri

Forma rekabeti orta sahayla sınırlı değil. Sağ bek pozisyonunda Jurrien Timber ile Ben White arasındaki mücadele de dikkat çekiyor. İki oyuncu da yakın zamanda önemli maç sayılarına ulaştı: Timber kulüp formasıyla 100. maçına çıkarken White 200 maç sınırına yaklaştı. Her iki savunmacının sunduğu taktik esneklik, rakibin yarattığı belirli tehditlere göre Arteta'ya farklı seçenekler sağlıyor. Bu da iki oyuncunun da performansında düşüşe yer olmadığını gösteriyor.

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Arteta, “Bu, ikisinin birlikte sağladığı bir katkı ve ikisine de sahip olduğumuz için gerçekten şanslıyız. Bence ikisinin de sezona başlangıcı gerçekten çok olumluydu. Bize çok şey katıyorlar ve bu maç sayıları onlar için sevindirici” diye konuştu.

Arsenal'in teknik direktörü kararlılığın sürmesini istiyor

Kuzey Londra kulübü, sezona hızlı bir başlangıç yaparak tüm kulvarlardaki ilk 13 maçının 11'ini kazandı. Bu istikrar, sakatlıktan dönenler için çıtayı yükseltti. İspanyol teknik direktör, oyuncularının bireysel durumları veya geçmişteki katkıları ne olursa olsun kararlı tutumlarını sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

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Arteta sözlerini şöyle tamamladı: “Gerçekten iyi seçeneklerimiz var çünkü oyuncularımız doğru zihniyete sahip. Maça başlayan ve maçı tamamlayan oyuncular arasında oluşturduğumuz uyum ve istekle son derece gurur duyuyorum.”