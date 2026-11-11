Martin Zubimendi, sezona zorlu bir başlangıç yapmasının ardından ocak ayında Arsenal'dan ayrılacağı yönündeki iddiaları reddetti. İspanya millî takımının oyuncusu, ilk 11'de forma şansı bulmak için yoğun rekabete rağmen Mikel Arteta'nın orta sahasında yer edinmek üzere mücadele etmeye hazır olduğunu vurguladı.

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Zubimendi, Arsenal'dan ayrılacağı yönündeki söylentilere yanıt verdi

Zubimendi, kış transfer döneminde Arsenal'dan ayrılmaya yakın olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Orta saha oyuncusunun bu sezon aldığı süre, Bruno Guimaraes'in yazın takıma katılmasının ardından ciddi ölçüde azaldı.

Atletico Madrid ve Chelsea'nin ocak ayı öncesinde İspanya millî takım oyuncusuyla ilgilendiği bildiriliyor. Diego Simeone'nin Zubimendi'yi İspanya'ya geri getirmeye istekli olduğu, Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso'nun da oyuncuyla ilgilendiği öne sürülüyor. Ancak İspanyol orta saha oyuncusu, ayrılığının yakın olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti. 27 yaşındaki futbolcu, Arsenal'ın ilk 11'indeki yerini geri kazanmaya kararlı.

Orta saha oyuncusu, bitmeyen transfer söylentilerinden rahatsız

Real Sociedad'dan 60 milyon sterline transfer edilen Zubimendi, bitmek bilmeyen transfer söylentilerinin kendisini şaşırttığını kabul etti. Marca'ya konuşan oyuncu, yayımlanan söylentiler konusunda daha dikkatli olunmasını istedi.

"Dürüst olmak gerekirse basın bazen beni de şaşırtıyor," diyen Zubimendi şöyle devam etti: "Kış transfer döneminin yaklaştığını ve söylentilerin ortaya çıkabileceğini anlıyorum ama yayımladıklarımız konusunda biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta herkesin oynadığı bir takım var ve buna saygı duymalıyız. Benim de ayrılmaya yakın olduğumu okudum ama hiç de öyle değil."

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Arteta sezon için net bir plan ortaya koydu

Zubimendi'nin Arsenal kariyeri 18 ay önce iyi başladı ancak yorgunluğu, geçen sezonun sonlarında Myles Lewis-Skelly'nin onun yerini almasına fırsat verdi. Bu sezon ise henüz bir Premier League maçına ilk 11'de çıkmadı. Zubimendi, içinde bulunduğu duruma rağmen Mikel Arteta'nın kendisine durumu tüm açıklığıyla anlattığını söyledi.

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"Sezon başında Mikel'le konuştum," dedi. "Beni yeni transferler olduğu ve herkesin oynama süresi bulacağı konusunda uyardı. Şimdi de bunun için mücadele ediyoruz.

"Bunu anlıyorum çünkü bence Avrupa'nın en iyi beş takımından biriyiz. Oynama süresi bulmayı bu kadar zorlaştıran rekabetin ben de bir parçasıyım. "Sabırlıyım. Çok fazla süre aldıktan sonra rolünüz değişip daha az oynamaya başladığınızda, bunun olumlu yanını görebiliyorum."

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Emirates Stadyumu'nda mücadeleye devam

Arsenal'ı bayram dönemi öncesinde yoğun bir fikstür bekliyor. Maçlar peş peşe gelirken Zubimendi, orta sahada yeniden düzenli oynama fırsatının her an doğabileceğini biliyor. Ancak orta saha oyuncusu, öncesinde İspanya millî takımıyla görevlerine odaklanacak. İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde iki maç oynayacak: Perşembe günü Çekya'yla, pazar günü ise zorlu bir mücadelede İngiltere'yle karşılaşacak.