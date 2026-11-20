Mikel Arteta, Mauricio Pochettino'nun Manchester United antrenmanına ilişkin gizli bilgilerin internete sızmasının ardından modern futbolda drone teknolojisinin giderek büyüyen tehdidine dair endişelerini dile getirdi. Arsenal teknik direktörü, taktik hazırlıklarının gizli kalmasını sağlamak için kulübün uzmanlarla yakın iş birliği içinde çalıştığını söyledi.

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Carrington görüntülerinin sızması Premier League'de güvenlik endişesi yarattı

Pochettino'nun bu hafta Carrington'da Manchester United teknik direktörü olarak çıktığı ilk antrenman görüntülendi ve görüntüler izinsiz bir drone operatörü tarafından YouTube'a yüklendi. 12 dakikalık videonun arkasındaki kişi daha sonra özür dileyerek videoyu kaldırdı .

Kulüpler antrenmanları kaydedip incelemek için düzenli olarak kendi drone'larını kullansa da dışarıdan yapılan gözetim giderek büyüyen bir sorun hâline geldi. Arsenal de geçen ay Fleetwood deplasmanında aldığı Carabao Kupası dördüncü tur yenilgisi sırasında benzer bir aksaklık yaşadı. Sahanın üzerinde bir drone'un uçması nedeniyle maç sekiz dakika durdu .

Arteta, Arsenal'in drone'ları engellemek için uzmanlardan destek aldığını söyledi

Carrington'daki güvenlik ihlaline değinen Arteta, durumu “ciddi bir mesele” olarak nitelendirdi ve Premier League genelinde büyüyen teknolojik tehditlere dikkat çekti. Arteta, “Çok hassas bir konu. Fleetwood maçında biz de benzer bir olay yaşadık. Dünyanın dört bir yanında neler yaşandığını da görüyorsunuz.

“Açıkçası çözümün ne olduğunu bilmiyorum ama teknoloji gelişiyor. Sistemlere sızma imkânı gerçekten çok hızlı artıyor ve bunun farkında olmamız gerekiyor. Fakat dürüst olmak gerekirse çözümün ne olduğunu size söyleyemem” dedi.

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Arsenal, gökyüzünü izlemek ve takımı korumak için özel görevliler çalıştırsa da 44 yaşındaki teknik direktör güvenlik önlemlerini uygulamanın kendi sorumluluk alanı dışında olduğunu vurguladı: “Böyle bir durum yaşanma ihtimaline karşı bunu sürekli takip ediyorlar ama dün [United'da] yaşananlar açıkçası oldukça ciddi bir mesele.

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“Ben uzman değilim, bir çözümüm yok, hiçbir fikrim yok. Bundan sorumlu kişilerimiz var; yetkili olan onlar. Bunu önlemeye çalışıyorlar. Bizim yapabileceğimiz tek şey onlarla iş birliği yapıp böyle bir durumdan kaçınmaya çalışmak.”

PSG'deki eski akıl hocası Pochettino, Arteta'nın Premier League çevresine katıldı

Bu olay, Paris Saint-Germain'de birlikte oynadıkları dönemde Pochettino'yu bir baba figürü olarak gören Arteta için kişisel bir anlam da taşıyor. Pochettino'nun göreve gelişiyle , Liverpool'dan Andoni Iraola, Chelsea'den Xabi Alonso ve Everton'dan David Moyes'la birlikte Arsenal teknik direktörüyle uzun yıllara dayanan bağları bulunan dört isim artık büyük Premier League kulüplerini çalıştırıyor.

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Eski takım arkadaşıyla görüştükten sonra bu bağlar üzerine konuşan Arteta, “Düşününce oldukça çılgınca geliyor; hayatımda çok önemli yerleri olan ve yıllardır tanıdığım dört kişi şu anda Premier League'in dört büyük kulübünü çalıştırıyor.

“İşin güzelliği de bu. Onunla [Pochettino'yla] konuştum. Çok memnun, gerçekten mutlu ve önündeki süreç için çok motive görünüyor. Ona başarılar diliyorum” dedi.

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Arsenal Newcastle deplasmanına gidiyor, Pochettino'yu Liverpool sınavı bekliyor

Arsenal, cumartesi gecesi Arteta ve oyuncularının Newcastle deplasmanına çıkmasıyla Premier League mücadelesine dönecek. Ertesi gün ise eski ABD Erkek Milli Takımı teknik direktörü Pochettino'yu hemen zorlu bir sınav bekliyor: Manchester United, Liverpool'a konuk olacak ve Pochettino, Arteta'nın yakın çevresinden bir diğer isim olan Iraola'ya karşı mücadele edecek.

Saha dışında ise Arsenal ve ligdeki rakipleri tetikte kalmalı; gelecekteki drone kaynaklı güvenlik ihlallerini önlemek için uzman personel ve yetkili kurumlarla iş birliğini sürdürmeli.