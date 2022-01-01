Arsenal'dan tatsız rekor: Gabriel'in kırmızı kartı Premier Lig tarihine geçti

Emirates'te Manchester City'yi konuk eden Arsenal, öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti. Gabriel'in ikinci yarıda gördüğü kırmızı kart ise Arsenal'ın Premier Lig'de talihsiz bir rekora ulaşmasına neden oldu.

Arsenal, yeni yılın ilk maçında lider Manchester City karşısına Ağustos ayındaki 5-0'lık hezimetin rövanşı için çıkmıştı.

Mikel Arteta'nın ekibi Bukayo Saka'nın golüyle skor üstünlüğünü yakalamayı da başardı, fakat önce Riyad Mahrez penaltıdan skoru eşitledi, ardından Arsenal sahada 10 kişi kaldı.

#PremierLeague'in 21. haftasında Manchester City 1-0 geriden gelerek Arsenal'i 2-1 mağlup etti. City'de galibiyeti getiren golleri Mahrez ve Rodri kaydetti. Arsenal'in tek golü ise Saka'dan geldi. @iddaa #ARSMCI #SSporttaPL pic.twitter.com/zddPaxFVVI — S Sport (@ssporttr) January 1, 2022

100. kırmızı kart

Arsenal, Premier Lig'im 1992'deki kuruluşundan bu yana ligde 100 kırmızı karta ulaşan ilk takım oldu.

Gabriel ise, Mikel Arteta döneminde kırmızı kart gören 11. Arsenal oyuncusu oldu. Arsenal, İspanyol teknik adamın göreve geldiği Aralık 2019'dan beri ligin en fazla kırmızı kart gören takımı.

Kritik puan kaybı

Son yarım saati eksik oynamasına rağmen etkileyici bir futbol ortaya koyan Arsenal'in çabası taraflı tarafsız herkesten alkış aldı.

Fakat ev sahibi ekip bu müthiş mücadeleye rağmen, Rodri'nin 90+3'te attığı gole engel olamayınca sahadan puansız ayrıldı.

Manchester City'ye karşı ligde üst üste 10. yenilgisini alan Arsenal'in dördüncülükteki yeri de tehlikeye girdi.

Watford deplasmanında 1-0 kazanan Tottenham, Arsenal ile arasındaki puan farkını ikiye düşürdü. Tottenham'ın Arsenal'a göre iki maç eksiği bulunuyor.

Alınan bu sonuçlarla 16 Ocak'taki Tottenham-Arsenal mücadelesinin önemi de bir kat daha arttı.

Daha fazla okuma