Topçular, İspanyol hocanın çok istediği orta saha oyuncusunun peşine düştü.

Arsenal, Porto’da orta saha oyuncusu Fabio Vieira için bir transfer hamlesi üzerinde çalışıyor, Mikel Arteta orta saha oyuncusu için nabız yokluyor.

22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonlarda son derece başarılı dönemler geçirerek Avrupa’nın dev takımlarıyla anıldı.

Ancak, son günlerde Premier Lig’den birkaç takımla bağlantılı ve onu isteyen takımların başında Topçular geliyor.

Arsenal'in ona olan ilgisi aniden ortaya çıkmış gibi görünüyor, çünkü Topçular onu gelecek sezon Emirates Stadyumu'na getirmek için görüşmelere çok uzun zaman önce başlamadı.

Arsenal'den gizli transfer

Charles Watts, GOAL Arsenal muhabiri

Hiç beklenmedik olay!

Bir transferin birdenbire ortaya çıkması ve hemen hemen herkesi şaşırtması sık görülen bir durum değildir, ancak Arsenal'in Fabio Vieira için yaptığı hamle tam olarak böyle.

Topçular’ın, hedefindeki isim Leicester City'den Youri Tielemans’tı ve Porto orta saha oyuncusu, bu yaz Arsenal ile bağlantılı futbolculardan biri değildi.

Topçular, 22 yaşındaki oyuncu için bir anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışıyor. Vieira, şimdi Emirates Stadyumu'na gelecek oyuncuların ilki olabilir.

Vieira pek bilinen bir isim değil, ancak geçen sezon Porto'daki oyunu, anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Arsenal orta sahasına yetenek ve yaratıcılık katacağını gösteriyor.

Mikel Arteta bu yaz kadrosunu güçlendirmek için can atıyor ve Vieira, herkesin gelmesini beklediği isim olmasa da onun olası gelişi Kuzey Londra’ya güç katabilir.

Arsenal'in transfer hedefi Fabio Vieira kim?

Son birkaç yılda Portekiz'in saygın gençlik sahnesinden çıkan en umut verici genç yeteneklerden biri olan Vieira, muhteşem yerli formunun ardından en büyük sahnelere çıkmaya hazırlanan bir orta saha oyuncusu.

Porto akademisinin bir ürünü olarak, 2019-20 sezonunda A takıma yükseldi ve önümüzdeki iki yıl boyunca, yerel başarı arayışındaki bir kulüp için kilit bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştırdı.

Geçen sezon 27 üst düzey maçta altı golle, boşluğu başarılı bir şekilde kapatabilecek ve Topçular için son derece faydalı olabilecek bir futbolcu.

Arteta’nın; başarılı orta sahayayı Londra’ya getirme isteği, işleri kolaylaştırabilir.

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