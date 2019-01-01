Premier Lig

Arsenal - Crystal Palace maçı hangi kanalda?

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Getty Images
Üst sıralardan kopmak istemeyen Arsenal, Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor.

Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal, Crystal Palace'ı konuk ediyor.

27 Ekim Pazar günü saat 19:30'da oynanacak mücadele S Sport Plus'dan naklen yayınlanacak.

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Muhtemel 11'ler

Arsenal: Leno; Tierney, Sokratis, David Luiz, Chambers; Xhaka, Guendouzi, Saka, Ceballos, Pepe; Aubameyang

Editörün Seçtikleri

Crystal Palace: Hennessey; Ward, Tomkins, Cahill, Van Aanholt; Kouyate, McArthur, Milivojevic, Schlupp, Zaha; Ayew

Arsenal - Crystal Palace maçı öncesi öne çıkan Opta verileri

  • Crystal Palace ile oynadığı son beş lig maçının ikisini kaybeden Arsenal (2G 1B), daha önceki 33 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (22G 9B).

  • Crystal Palace, tarihinde Arsenal'i resmi maçlarda ilk kez üst üste iki kere yenmek için sahaya çıkıyor.

  • Ekim aylarında evinde oynadığı son 30 lig maçını kaybetmeyen Arsenal (25G 5B), son yenilgisini 2002'de Blackburn'den aldı.

  • Crystal Palace forması giyen Luka Milivojevic'in Premier Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Arsenal (5 maçta 4 gol).

  • Şubat 2018'den bu yana Premier Lig'de pazar günleri en fazla gol atan oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang (26).

 

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