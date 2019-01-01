Arsenal - Crystal Palace maçı hangi kanalda? (27 Ekim 2019)
Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal, Crystal Palace'ı konuk ediyor.
27 Ekim Pazar günü saat 19:30'da oynanacak mücadele S Sport Plus'dan naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Arsenal: Leno; Tierney, Sokratis, David Luiz, Chambers; Xhaka, Guendouzi, Saka, Ceballos, Pepe; Aubameyang
Crystal Palace: Hennessey; Ward, Tomkins, Cahill, Van Aanholt; Kouyate, McArthur, Milivojevic, Schlupp, Zaha; Ayew
Arsenal - Crystal Palace maçı öncesi öne çıkan Opta verileri
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Crystal Palace ile oynadığı son beş lig maçının ikisini kaybeden Arsenal (2G 1B), daha önceki 33 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (22G 9B).
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Crystal Palace, tarihinde Arsenal'i resmi maçlarda ilk kez üst üste iki kere yenmek için sahaya çıkıyor.
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Ekim aylarında evinde oynadığı son 30 lig maçını kaybetmeyen Arsenal (25G 5B), son yenilgisini 2002'de Blackburn'den aldı.
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Crystal Palace forması giyen Luka Milivojevic'in Premier Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Arsenal (5 maçta 4 gol).
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Şubat 2018'den bu yana Premier Lig'de pazar günleri en fazla gol atan oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang (26).