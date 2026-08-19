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Emirates Stadium
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Book Arsenal vs Coventry City Tickets

Çeviri:

Arsenal - Coventry City maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Arsenal
Coventry City

Premier League sezon açılışı için bilet alma hakkında bilmeniz gereken her şey

2026/27 Premier League sezonu, 21 Ağustos Cuma günü Emirates'te son şampiyon Arsenal'ın yeni yükselen Coventry City'yi ağırlayacağı maçla başlıyor.

Üç sezon üst üste ikinci olduktan sonra sonunda mutlu sona ulaşan Arsenal, şimdi ivmesini korumayı hedefliyor ve 1935'ten bu yana ilk kez unvanını başarıyla savunmaya çalışıyor.

Arsenal, Coventry ile önceki iki karşılaşmasında 10 gol attı ve taraftarlar, Arteta'nın takımının kendi sahasında sezona hızlı bir başlangıç yapmasını umuyor. Biletlerinizi bugün ayırtarak sezonun açılış maçını yerinde izleyebilirsiniz.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere Arsenal-Coventry City maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Arsenal-Coventry City Premier League maçı ne zaman?

Arsenal, Kuzey Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Coventry City'yi 21 Ağustos Cuma günü ağırlayacak. Maçın başlama saati ise BST ile 20.00 olarak belirlendi.

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Premier Lig - Hafta 1
Emirates Stadium

Arsenal-Coventry City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk bilet ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel ölçekte yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura sistemi aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç kapalı gişe olduğunda, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakikada bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Arsenal-Coventry City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin fiyatı, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük ölçüde değişiklik gösterir:

  • Yaş ve indirimli kategori kademeleri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan maçlar A kategorisine girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar daha yüksek fiyatlandırılırken, kale arkası üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik zorunluluğu: Liste fiyatından ev sahibi takım biletlerini satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki en zor bulunan biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst kademe sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

ARS

ARS - Form

GIR
K1-4
BET
K1-3
BVB
K2-3
COM
K1-1
MCI
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
COV

COV - Form

WRE
K3-1
WAT
K0-4
NOR
B0-0
ESP
K3-1
ASM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılaşmalardaki kafa kafaya rekabet

Kafa Kafaya

ArsenalÇizimCoventry City
5
0
0
FA Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
MS
Lig Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
6
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
Premier Lig
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
MS
16Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal vs Coventry City Muhtemel kadrolar

4-3-3
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Diziliş
Coventry City crest
Coventry City
COV
4-3-3
1D. Raya33R. Calafiori4B. White3C. Mosquera6Gabriel41D. Rice8M. Oedegaard49M. Lewis-Skelly29K. Havertz20N. Madueke17C. Tzolis19C. Rushworth27M. van Ewijk4B. Thomas5A. Amenda3J. Dasilva29V. Torp36C. Yirenkyi6M. Grimes9E. Simms23B. Thomas-Asante18L. Tchaouna
Coventry City crest
Coventry City
COV
4-3-3
Arsenal

İlk 11

Coventry City

Teknik direktör

  • M. Arteta
  • F. Lampard

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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