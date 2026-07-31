Arsenal - Coventry City maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

2026/27 Premier League sezonu, son şampiyon Arsenal'ın 21 Ağustos Cuma günü Emirates'te lige yeni yükselen Coventry City'yi ağırlayacağı maçla başlayacak.

Üç sezon üst üste ikinci olduktan sonra sonunda mutlu sona ulaşan Arsenal, şimdi 1935'ten bu yana ilk kez unvanını başarıyla korumaya çalışırken ivmesini sürdürmek istiyor.

Arsenal, Coventry ile önceki iki karşılaşmasında 10 gol attı ve Kırmızılar'ın taraftarları, Arteta'nın ekibinin iç sahada sezona iyi bir başlangıç yapmasını umacak. Biletinizi bugün ayırtarak sezonun açılış maçını yerinde izleyebilirsiniz.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, Arsenal ile Coventry City arasındaki maç için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Arsenal - Coventry City Premier League maçı ne zaman?

Arsenal, Coventry City'yi Kuzey Londra'daki Emirates Stadyumu'nda ağırlayacak. Maçın başlama saati ise 20.00 (BST) olarak belirlendi.

Premier Lig - Hafta 1 21 Ağu 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal - Coventry City Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk biletler ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını koruyor ya da kullanmayacakları maçları kulübe iade ediyor.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırıyor.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabiliyor.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yapılmıyor.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Arsenal - Coventry City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösteriyor:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, yetişkin, genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), öğrenci ve yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişiyor.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları farklı kategorilere ayırıyor (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı A kategorisine giriyor.

Koltuk konumu: Orta bölüm uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kale arkası üst kat koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunuyor.

Resmi üyelik gerekli: Nominal fiyat üzerinden ev sahibi takım biletleri satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını resmi olarak 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda elde edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı oluyor ve genellikle sadece en üst düzey sezonluk bilet sahiplerine, maksimum sadakat puanına sahip kişilere satılıyor; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına çıkmıyor.

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