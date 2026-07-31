Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoCoventry City
Book Arsenal vs Coventry City Tickets

Çeviri:

Arsenal - Coventry City maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Arsenal
Coventry City

Premier League sezon açılışı için bilet rezervasyonu hakkında bilmeniz gereken her şey

2026/27 Premier League sezonu, son şampiyon Arsenal'ın 21 Ağustos Cuma günü Emirates'te lige yeni yükselen Coventry City'yi ağırlayacağı maçla başlayacak.

Üç sezon üst üste ikinci olduktan sonra sonunda mutlu sona ulaşan Arsenal, şimdi 1935'ten bu yana ilk kez unvanını başarıyla korumaya çalışırken ivmesini sürdürmek istiyor.

Arsenal, Coventry ile önceki iki karşılaşmasında 10 gol attı ve Kırmızılar'ın taraftarları, Arteta'nın ekibinin iç sahada sezona iyi bir başlangıç yapmasını umacak. Biletinizi bugün ayırtarak sezonun açılış maçını yerinde izleyebilirsiniz.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, Arsenal ile Coventry City arasındaki maç için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Arsenal - Coventry City Premier League maçı ne zaman?

Arsenal, Coventry City'yi Kuzey Londra'daki Emirates Stadyumu'nda ağırlayacak. Maçın başlama saati ise 20.00 (BST) olarak belirlendi.

crest
Premier Lig - Hafta 1
Emirates Stadium

Arsenal - Coventry City Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk biletler ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını koruyor ya da kullanmayacakları maçları kulübe iade ediyor.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırıyor.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabiliyor.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yapılmıyor.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Arsenal - Coventry City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösteriyor:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, yetişkin, genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), öğrenci ve yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişiyor.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları farklı kategorilere ayırıyor (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı A kategorisine giriyor.
  • Koltuk konumu: Orta bölüm uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kale arkası üst kat koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunuyor.
  • Resmi üyelik gerekli: Nominal fiyat üzerinden ev sahibi takım biletleri satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını resmi olarak 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda elde edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı oluyor ve genellikle sadece en üst düzey sezonluk bilet sahiplerine, maksimum sadakat puanına sahip kişilere satılıyor; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına çıkmıyor.

Form durumu

ARS

ARS - Form

ATM
K1-0
WHU
K0-1
BUR
K1-0
CRY
K1-2
PSG
K1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
COV

COV - Form

BLB
B1-1
POR
K5-1
WRE
K3-1
WAT
K0-4
NOR
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

ArsenalÇizimCoventry City
5
0
0
FA Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
MS
Lig Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
6
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
Premier Lig
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
MS
16Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal vs Coventry City Muhtemel kadrolar

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Diziliş
Coventry City crest
Coventry City
COV
Coventry City crest
Coventry City
COV

Teknik direktör

  • M. Arteta

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin