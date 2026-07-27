2026/27 Premier League sezonu, son şampiyon Arsenal'ın yeni yükselen Coventry City'yi ağırlayacağı 21 Ağustos Cuma günü Emirates'te başlıyor.

Üst üste üç sezonu ikinci sırada tamamladıktan sonra sonunda mutlu sona ulaşan Arsenal, 1935'ten bu yana ilk kez şampiyonluğunu başarıyla korumaya çalışırken şimdi ivmesini sürdürmeyi hedefliyor.

Arsenal, Coventry ile önceki iki karşılaşmasında 10 gol attı ve Kırmızılar'ın sadık taraftarları, Arteta'nın ekibinin kendi sahasında sezona hızlı bir başlangıç yapmasını umacak. Biletinizi bugün ayırtarak sezonun açılış maçını yerinde izleyebilirsiniz.

GOAL, Arsenal - Coventry City maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil, sizler için derledi.

Arsenal - Coventry City Premier League maçı ne zaman?

Arsenal, Kuzey Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Coventry City'yi ağırlıyor ve maçın başlama saati 20.00 (BST) olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 1 21 Ağu 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal - Coventry City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve Debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Arsenal - Coventry City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta bölgedeki uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman biletlerinde fiyatlandırma ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda edinilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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