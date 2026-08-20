Arsenal - Coventry City biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

2026/27 Premier League sezonu, son şampiyon Arsenal'ın yeni yükselen Coventry City'yi ağırlayacağı 21 Ağustos Cuma günü Emirates'te başlıyor.

Üç sezon üst üste ikinci olduktan sonra sonunda hedefine ulaşan Arsenal, şimdi ivmesini korumayı hedefliyor ve 1935'ten bu yana ilk kez unvanını başarıyla savunmaya çalışıyor.

Arsenal, Coventry ile önceki iki karşılaşmasında 10 gol attı ve Kırmızılar'ın taraftarları, Arteta'nın ekibinin kendi sahasında sezona hızlı bir başlangıç yapmasını umacak. Biletinizi bugün ayırtarak sezonun açılış maçını yerinde izleyebilirsiniz.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere Arsenal ile Coventry City arasındaki maç için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Arsenal - Coventry City Premier League maçı ne zaman?

Arsenal, Kuzey Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Coventry City'yi 21 Ağustos Cuma günü ağırlayacak. Karşılaşmanın başlama saati BST ile 20.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 1 21 Ağu 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal - Coventry City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletler ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsayı önleme mevzuatı ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç kapalı gişe olduğunda, kurada bilet alamayan üyeler, kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri satış fiyatı üzerinden satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Arsenal - Coventry City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kademeleri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahiptir.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltukları daha yüksek fiyatlıdır; kale arkası üst kat koltukları ise daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takımın biletlerini liste fiyatı üzerinden satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatlandırması ve uygunluk durumu

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 üst fiyat sınırını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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