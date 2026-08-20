24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoCoventry City
Book Arsenal vs Coventry City Tickets

Çeviri:

Arsenal - Coventry City biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Arsenal
Coventry City

Premier League sezon açılış maçının biletlerini almak için bilmeniz gereken her şey

2026/27 Premier League sezonu, son şampiyon Arsenal'ın yeni yükselen Coventry City'yi ağırlayacağı 21 Ağustos Cuma günü Emirates'te başlıyor.

Üç sezon üst üste ikinci olduktan sonra sonunda hedefine ulaşan Arsenal, şimdi ivmesini korumayı hedefliyor ve 1935'ten bu yana ilk kez unvanını başarıyla savunmaya çalışıyor.

Arsenal, Coventry ile önceki iki karşılaşmasında 10 gol attı ve Kırmızılar'ın taraftarları, Arteta'nın ekibinin kendi sahasında sezona hızlı bir başlangıç yapmasını umacak. Biletinizi bugün ayırtarak sezonun açılış maçını yerinde izleyebilirsiniz.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere Arsenal ile Coventry City arasındaki maç için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Arsenal - Coventry City Premier League maçı ne zaman?

Arsenal, Kuzey Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Coventry City'yi 21 Ağustos Cuma günü ağırlayacak. Karşılaşmanın başlama saati BST ile 20.00 olarak planlandı.

crest
Premier Lig - Hafta 1
Emirates Stadium

Arsenal - Coventry City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletler ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsayı önleme mevzuatı ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç kapalı gişe olduğunda, kurada bilet alamayan üyeler, kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri satış fiyatı üzerinden satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Arsenal - Coventry City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirim kademeleri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahiptir.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltukları daha yüksek fiyatlıdır; kale arkası üst kat koltukları ise daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takımın biletlerini liste fiyatı üzerinden satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatlandırması ve uygunluk durumu

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 üst fiyat sınırını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

ARS

ARS - Form

GIR
K1-4
BET
K1-3
BVB
K2-3
COM
K1-1
MCI
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
COV

COV - Form

WRE
K3-1
WAT
K0-4
NOR
B0-0
ESP
K3-1
ASM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılıklı maçların karnesi

Kafa Kafaya

ArsenalÇizimCoventry City
5
0
0
FA Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
MS
Lig Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
6
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
Premier Lig
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
MS
16Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal vs Coventry City Muhtemel kadrolar

4-3-3
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Diziliş
Coventry City crest
Coventry City
COV
4-3-3
1D. Raya33R. Calafiori4B. White3C. Mosquera6Gabriel41D. Rice8M. Oedegaard49M. Lewis-Skelly29K. Havertz20N. Madueke17C. Tzolis19C. Rushworth27M. van Ewijk4B. Thomas5A. Amenda3J. Dasilva29V. Torp36C. Yirenkyi6M. Grimes9E. Simms23B. Thomas-Asante18L. Tchaouna
Coventry City crest
Coventry City
COV
4-3-3
Arsenal

İlk 11

Coventry City

Teknik direktör

  • M. Arteta
  • F. Lampard

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin